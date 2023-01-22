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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر كسب رهان كهربا.. شوبير يفتح النار على فيريرا عقب هزيمة الزمالك

كولر وفيريرا
كولر وفيريرا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الزمالك بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري الممتاز.

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 وشدد شوبير، على أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، صنع الفارق على نقيض تغييرات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، التي أربكت حسابات الفريق.

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «كهربا رغم غيابه عن المشاركة فترة طويلة إلا أن كولر، راهن عليه بداية من مباراة سموحة بنصف نهائي كأس مصر 2022، واللاعب سجل هدفا وصنع هدفين، وواصل الاعتماد عليه أمام الزمالك، وأحرز الهدف الأول».

وتابع: «هدف كهربا في شباك الزمالك يعتبر رد اعتبار للاعب ولإدارة النادي الأحمر، التي تعمل في صمت وتوفر الهدوء للفريق وتترك كولر، يعمل بحرية، والفريق يجني الثمار ويتصدر الدوري بفارق 8 نقاط عن الفريق الأبيض».

 وتحدث شوبير، عن أخطاء فيريرا في مباراة القمة: «فيريرا أجرى تغييرين في منتهى الغرابة بخروج حمزة المثلوثي وعمرو السيسي، ودخول عمر جابر ومصطفى الزناري، وبعد ذلك انقلبت الأمور رأسا على عقب لصالح الأهلي».

واختتم «شوبير»: «مصطفى الزناري لا يلعب في وسط الملعب، وبنزوله ارتبكت حسابات الزمالك، ليواصل الفريق الأبيض النتائج السلبية في عام 2023، إذ لم يحقق أبناء ميت عقبة أي انتصار منذ بداية العام».

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