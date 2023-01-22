نيسان صني أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

تعتبر نيسان صني موديل 1994‏ سيارة صغيرة تم صناعتها من قبل شركة نيسان اليابانية، وبدء تصنيعها في اليابان من عام 1966 وقدمت باسم باسم داتسون 1000.

، وما زالت تصنع في اليابان، ويتم تجميعها في دول شرق آسيا، وهي عبارة عن سيارة عائلية رخيصة الثمن واعتمادية، وحازت نيسان صني على المركز الأول في السيارات الصغيرة،و وتصنع حاليا في اليابان باسم "بلوبير سيلفي"، ونالت علي اعجاب المصريين بفضل ما تحتوي علية من مميزات منها، انخفاض استهلاكها للوقود، وتصميمها الشبابي، وشكلها المميز.

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 1994‏

تستمد سيارة نيسان صني قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدوعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة كاوتش جديد، وبطارية جديدة، وبها رخصة سارية لمدة عام ونصف، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ولا يوجد بها دهانات داخلية.

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 1994‏

زودت مقصورة سيارة نيسان صني بالعديد من التجهيزات منها، زجاج كهربائي، وتكيف، وكاسيت، وراديو، و4 سماعات بالابواب، وفرش مقاعد من الجلد، واضاءة داخلية، ومساحات تخزين اضافية بالابواب الجانبية، ودرج تخزين امامي، ويمكن اعادة ضبط المقعد بشكل يدوي، واضاءة داخلية للقراءاه، وأحزمة امان، وفرش مقاعد من القماش، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وكونسول وسطي امامي .

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 1994‏

تمتلك سيارة نيسان صني من الخارج مظهر مميز وأنيق بفضل أحتوائها علي، اضاءة امامية، واضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب امامية، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وصداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بلون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي الحقيبة الخلفية للسيارة، ومقابض ابواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت جرائد في منتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة.

مواصفات سيارة نيسان صني موديل 1994‏

سعر نيسان صني موديل 1994

تتوافر سيارة نيسان صني للبيع بسعر 75 ألف جنيه، وختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.