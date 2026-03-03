منال عوض: إزالة 26,845 مخالفة ضمن الموجة الــ 28 لإزالة التعديات

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ (28) لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى 27/2/2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية غير القانونية.

نتائج المرحلة الثانية من الموجة الـ (28) لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي ، وبمتابعة القطاع ، نجحت خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات في إزالة عدد (26,845) مخالفة من مستهدفات الموجة، شملت تعديات على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.

إزالة واسترداد عدد (7,244) حالة تعدٍ على أملاك الدولة

وأشار التقرير إلى أنه تم إزالة واسترداد عدد (7,244) حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت إزالة واسترداد عدد (4,753) حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع وإزالة واسترداد عدد (2,491) حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة بلغت 14,663 فدانًا ، كما تم إزالة عدد (13,536) حالة متغير مكاني غير قانوني، شملت إزالة عدد (9,509) متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة تقارب مليون متر مربع وإزالة عدد (4,027) متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا.

إزالة عدد (6,065) حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

وأضاف التقرير أنه تم كذلك إزالة عدد (6,065) حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 477 فدانًا، إلى جانب إزالة عدد (10,742) حالة مخالفة في المهد، سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو بالبناء المخالف، وذلك في إطار التعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وأكد التقرير أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة عبر منظومة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

واختُتم التقرير بالتأكيد على استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ، مع التشديد على إصرار الدولة الكامل على حماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تغيير في طبيعة الأراضي أو تبويرها.

التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع المحافظات ، ووجهت د.منال عوض بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية للاستعداد اللازم للمرحلة الثالثة من الموجة الـ28، والتي من المقرر أن تنطلق السبت القادم 7 مارس وتستمر حتي 27 مارس 2026، والعمل علي تذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى علي الأراضي المستردة أو السماح بأي تعد جديد والإزالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.