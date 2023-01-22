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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب المنتخب الوطني يشن هجومًا لاذعًا على اتحاد الاسكواش

مصطفى عسل يشن هجوما
مصطفى عسل يشن هجوما لاذعا على اتحاد الاسكواش

شنّ مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني للإسكواش ونجم النادي الأهلي، هجومًا لاذعًا على مسئولي الاتحاد المصري للعبة عقب خروجه من ثمن نهائي بطولة "جي بي مورجان" الدولية والمقامة بنيويورك في أمريكا خلال الفترة من 18 وحتى 26 يناير الجاري.

وحمل "عسل" الاتحاد المصري مسئولية وداعه من دور الـ16 بعد انسحابه أمام الفرنسي "فيكتور كروين" بسبب شعوره بضيق في التنفس.

وكتب نجم الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

أعتذر للجماهير المصرية وبالأخص جماهير النادي الأهلي العظيمة لقد شعرت فجأة بضيق في التنفس أثناء اللعب في بطولة نيويورك، أتعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة من القائمين على اللعبة في مصر، المنظومة بالكامل تحاول دفعي بأي طريقة للسفر خارج البلاد وهذا لن يحدث رغم أنف الحاقدين والمتآمرين لمصالح شخصية وسوف أقوم بعمل فيديو لايف توضيحي لكشف ملابسات المؤامرة التي أتعرض لها من الداخل.

أتوجّه بالشكر والتقدير لجماهير مصر والنادي الأهلي وأرجو منكم تدعيمي والوقوف بجانبي حتى أتجاوز تلك المحنة الصعبة.

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