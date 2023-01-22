نتنياهو يستغنى عن حليف رئيسي.. إقالة وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي

أقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حليفًا رئيسيا في مجلس الوزراء، استجابة لحكم المحكمة العليا الذي يأمره بالقيام بذلك، وتعميق الخلاف حول سلطة المحاكم.

وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أقيل وزير الداخلية والصحة أرييه درعي، الذي قررت المحكمة أنه لا يمكنه العمل كوزير في الحكومة بسبب إدانته العام الماضي بارتكاب مخالفات ضريبية.

وجاء حكم المحكمة في الوقت الذي تغرق فيه إسرائيل في نزاع على سلطة القضاء.

وتريد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة إضعاف المحكمة العليا، وتقييد الرقابة القضائية، ومنح مزيد من السلطة للسياسيين.

ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تقلب نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتهدد أسس الديمقراطية في إسرائيل.