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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"الأوقاف" تعلن برنامج قوافل الطفل في 27 مديرية خلال إجازة نصف العام

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف، عن برنامج القوافل الدعوية والتثقيفية للطفل بــ 27 مديرية خلال إجازة نصف العام 2023.

برنامج القوافل الدعوية والتثقيفية للطفل 

أولًا: مديرية أوقاف القاهرة 
1- القوافل الدعوية، وعددها قافلتان، وهما على النحو التالي :
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به القافلة أسماء القائمين على القافلة يوم وتاريخ أداء القافلة
القاهرة 
شرق مدينة نصر نور الإسلام
( الأمل، شارع لواء الإسلام) د / خالد صلاح الدين علي
( مدير المديرية)
د/ على الله شحاتة محمود الجمال
د/ مصطفى عبد السلام محمد 
القافلة الأولى
الأربعاء 1/2/2023م
 الفاروق عمر
( الأمل، شارع عمر بن الخطاب) الشيخ/ يسري محمود شفيق عزام
الشيخ /أحمد عصام الدين فرحات الموجي 
 الرحمن
( الأمل، شارع أبو أمين) الشيخ/ السيد محمد فرحات القاضي
الشيخ/ عبد المنعم أحمد عبد الفتاح دويدار 
 عباد الله الذاكرين
( الأمل شارع الورشة) الشيخ /أحمد سلامة عبد الرازق
الشيخ /عبد الرحمن جمعة السيد شلش 
 المهدي، ( شارع حسني مبارك) الشيخ /محمد منصور سيد أحمد
الشيخ /محمد حسن عبد العظيم 
15
مايو التقوى ، مجاورة12 د/ خالد صلاح الدين علي
( مدير المديرية)
الشيخ /أحمد دسوقي محمد مكي
الشيخ / محمد طه رمضان القافلة الثانية
الأربعاء 8/2/2023م
 العلم والإيمان ، مجاورة 22 الشيخ /أحمد عبد الهادي علي
الشيخ / محمد السيد أبو هاشم 
 الزهراء ، مساكن التبين ، التبين الشيخ / محمد أحمد عوض عبد السلام
الشيخ / حازم عوض محمود سالم 
 الرحمن ، الحكر البحري ، التبين الشيخ / السعيد مسعد السعيد
الشيخ / حمادة جابر قناوي 
 الفردوس ، مجاورة 3 الشيخ / محمود محمد أحمد الأبيدي
الشيخ / رفيق محمد حسن محمد عاشور
2 - البرنامج التثقيفي للطفل المجمع خلال إجازة نصف العام:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به الفاعلية القائم على النشاط يوم وتاريخ أداء اللقاء
القاهرة المعصرة وحدائق حلوان الأمين ، المعصرة الشيخ/ محمود طه عطية
الخميس 2/2/2023م
3 - رحلات البرنامج التثقيفي للأطفال:
القاهرة الجديدة سيدنا الحسين (رضي الله عنه)- جامع الأزهر وشارع المعز 
مسجد السلطان حسن- قلعة محمد علي بالقاهرة الشيخ/ محمد الكومي محمد المهدي السبت 28/1/2023م


ثانيًا: مديرية أوقاف الإسكندرية
1-  القوافل الدعوية، وعددها قافلتان ، على النحو التالي:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به القافلة أسماء القائمين على القافلة يوم وتاريخ أداء القافلة
الإسكندرية

محرم بك
الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي ، محور المحمودية ، العوايد الشيخ/ سلامة محمود عبد الرازق ( مدير المديرية) 
الشيخ/ محمد ماهر جمعة إبراهيم عيسى القافلة الأولى
الاثنين
30/1/2023م
 أبيس الكبير 1/7 ، أبيس 7  الشيخ/ محمد سيد أحمد شرف الدين
الشيخ/ عبدالله محمد عبد النبي موج  
 القدس ، كوبري الناموس  الشيخ/ أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب 
الشيخ/ إبراهيم علي إبراهيم زايد 
 السلام ، مدينة أسيد ، سموحة الشيخ/ محمد إبراهيم إبراهيم الصباغ 
الشيخ/ محمد إبراهيم أحمد إسماعيل 
 الكبير ، أبيس الثانية الشيخ/ عيسى محمد عيسى صابر
الشيخ/ أحمد عبد المجيد محمد دياب 
المنتزه
عمرو بن العاص ، شارع عبد الحليم محمود ، العصافرة بحري الشيخ/ علاء محمد مصطفى نعيمة 
الشيخ/ جمال أبو المكارم الفولي القافلة الثانية
الاثنين
6 /2/2023م
 شرق المدينة ، شارع خليل حمادة ، بجوار مستشفى شرق المدينة ، ميامي الشيخ/ خالد عبد الفتاح مصطفى البراوي 
الشيخ/ وسام عبد الحميد ناصر  
 الرحمن ، خالد بن الوليد ، ميامي  الشيخ/ محمد عوض عطية 
الشيخ/ عبد الحميد أحمد طايل  
 رقى الإسلام ، ميامي الشيخ/ أسامة فكيه شهاب الدين 
الشيخ/ محمد عبد الحكيم فؤاد  
 المندرة البحري ، المندرة  الشيخ/ رأفت عبد العزيز عبد القوي 
الشيخ/ محمود محمد نوار عبد الله


2 - البرنامج التثقيفي للطفل المجمع خلال إجازة نصف العام:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به الفاعلية القائم على النشاط  يوم وتاريخ أداء اللقاء
الإسكندرية المنتزه المصلحة ، الطابية الشيخ/ صابر عبد الرحمن حسين الغريني  الأحد 5 /2/2023م
3 - رحلات البرنامج التثقيفي للأطفال:
المديرية الإدارة اسم المكان أو المسجد الذي ستقام به الرحلة الطلابية القائم على النشاط  يوم وتاريخ الرحلة
الإسكندرية أوقاف الجمرك سيدي أبي العباس المرسي ، قلعة قايتباي الشيخ / حمادة حامد كامل  الخميس 9 /2/ 2023م


ثالثًا: مديرية أوقاف الجيزة
1-  القوافل الدعوية، وعددها قافلتان، على النحو التالي:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به القافلة أسماء القائمين على القافلة يوم وتاريخ أداء القافلة
الجيزة
الواحات البحرية السلام ، القصر الشيخ/ صبري عيد محمد حسين (مدير الإدارة)
الشيخ/ أحمد محمد حمد القافلة الأولى
الخميس
2 /2/ 2023م

 القارة ، القصر الشيخ/ علي حمدي حسن
الشيخ/ أيمن لطفي سنوسي 
 الرحمن ، الباويطي الشيخ/ أحمد محمد ابراهيم
الشيخ/ حجازي لطفي سنوسي 
 الأنصاري ، الباويطي الشيخ/ هاني احمد علي
الشيخ/ أكرم سلومة محمود 
 عمر بن الخطاب ، منديشة الشيخ/ مصطفى موسى محمد
الشيخ/ أحمد سليمان محمد 
البدرشين أول خاتم المرسلين ، ميت رهينة د. السيد مسعد السيد (مدير المديرية)
د. ربيع مرزوق عبد العاطي القافلة الثانية


الاثنين 6 /2/2023م

العمدة ، سقارة الشيخ/ صبري حلمي الغياتي (مدير الدعوة)
الشيخ/ محمد أبو النجا غلاب 
علي بن أبي طالب، أبو صير الشيخ/ محمد عبد العال الدومي
الشيخ/ أسعد قطب عبد الموجود 
السادات ، سقارة د. محمود عابدين أحمد أبو الحسن
الشيخ/ إبراهيم بكري إبراهيم الدسوقي 
سيدي أبو عمر ، البدرشين الشيخ/ يوسف محمد محمد علي
د. عماد محمد السيد مجاهد

2- البرنامج التثقيفي للطفل المجمع خلال إجازة نصف العام:
الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به الفاعلية القائم على النشاط  يوم وتاريخ أداء اللقاء
6أكتوبر السيدة خديجة ، 
غرب سوميد ، 6أكتوبر د. ربيع مرزوق عبد العاطي الأحد 5 /2/2023م

3-  رحلات البرنامج التثقيفي للأطفال:
الإدارة اسم المكان أو المسجد الذي ستقام به الرحلة الطلابية القائم على النشاط يوم وتاريخ الرحلة
وسط المتحف المصري الكبير الواعظة/ جيهان ياسين يوسف الخميس 9 فبراير2023م

 

رابعًا: مديرية أوقاف القليوبية
1- القوافل الدعوية، وعددها قافلتان ، على النحو التالي:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به القافلة أسماء القائمين على القافلة يوم وتاريخ أداء القافلة
القليوبية
بنها أول
ناصر ، الفلل الشيخ/ صفوت فاروق أبو السعود (مدير المديرية )
الشيخ / أنور السيد عبد الفتاح القافلة الأولى
الثلاثاء
7/2/2023م
 عبد الفتاح قمر ، غرب الاستاد الشيخ / فريد متولي إبراهيم المسلماني
الشيخ / أبو الحسن السيد السيد حجاج 
 الشامخية ، الشدية الشيخ / محمد أحمد عبد الغني دغيدي
الشيخ / أحمد عبد الفتاح محمد السيد 
 المشايخ ، الرملة الشيخ / هاني شوقي عبد الغني غنيم
الشيخ / أحمد عبد العزيز وهبة 
 الأشراف بنها الجديدة الشيخ / شريف محمد لبيب زايد
الشيخ / أحمد رمزي محمد الهادي 
برشوم آمنة بنت وهب ، برشوم الشيخ / عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن
( مدير الدعوة)
الشيخ / حسني عبد الفتاح حسيني حمد القافلة الثانية
الثلاثاء
14/2/2023م
 العلامية ،العمار الشيخ / عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إبراهيم
الشيخ / أحمد محمد أحمد إبراهيم 
 الترجمان ، أجهور الشيخ / خالد إبراهيم إبراهيم أبو زيد
الشيخ / هشام أحمد عواد شرف 
 الرشيدي ،كفر منصور الشيخ / رضا إبراهيم عبد الرحمن
الشيخ / أحمد عبد الجليل محمد 
 الدرب الكبير ، السيفا الشيخ / أحمد محمد حسني حامد
الشيخ / عيسى عثمان عبد العظيم
 

2-  البرنامج التثقيفي للطفل المجمع خلال إجازة نصف العام:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به الفاعلية القائم على النشاط  يوم وتاريخ أداء اللقاء
القليوبية بنها أول الشامخية الشيخ / محمد أحمد عبد الغني دغيدي  الأحد
5/2/2023م
3-  رحلات البرنامج التثقيفي للأطفال:
المديرية الإدارة اسم المسجد أو المكان الذى ستقام به الرحلة الطلابية القائم على النشاط يوم وتاريخ الرحلة
القليوبية القناطر الخيرية القناطر الخيرية الشيخ / محمد عبد الفتاح محمد الخميس
9/2/2023م

4- سيتم تكريم المتميزين من الأطفال الملتحقين بالبرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد الشامخية ، بنها أول.


خامسًا: مديرية أوقاف البحيرة
1- القوافل الدعوية، وعددها قافلتان ، على النحو التالي:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به القافلة أسماء القائمين على القافلة يوم وتاريخ أداء القافلة
البحيرة دمنهور أول
الهداية ، دمنهور الشيخ / محمد محمود أبو حطب ( مدير المديرية)
الشيخ / عطية جبريل فضل الله
الشيخ / حامد إبراهيم نمر القافلة الأولى
الاثنين
6/2/2023م
 التوبة الشيخ / سامي محمود بدر
الشيخ / عبد العاطي فرج عبد العاطي 
 السد العالي ، دمنهور الشيخ / محمد إبراهيم خضر
الشيخ / محمد أحمد شحاتة حبيب 
 سيدي عطية أبو الريش الشيخ / محمد عبدالعظيم حمزة
الشيخ / عبدالحليم فرج عبدالحليم 
 عمر بن الخطاب الشيخ / سعد مسعود أبو سعده
الشيخ / أحمد عوض عبدالجواد 

الرحمانية

سيدي أبو المجد الشيخ / محمد محمود أبو حطب ( مدير المديرية)
الشيخ / بسيوني فوزي القطري
الشيخ / محمد محمد يوسف علي القافلة الثانية
الاثنين
13/2/2023م
 الكبير ، سمخراط الشيخ / محمد مسعد جرابيع
الشيخ / محمد ناجي أبو بكر 
 الربيعي الشيخ / محمد علي الطباخ
الشيخ / سعيد محروس حجاج 
 ابن النفيس الشيخ / طاهر نعيم سليمان
الشيخ / محمد أحمد الشافعي 
 محمد خليفة الشيخ / رضا محمد أبو علي
الشيخ / مالك محمود العقدة


2- البرنامج التثقيفي للطفل المجمع خلال إجازة نصف العام:
المديرية الإدارة اسم المسجد وعنوانه
الذي ستقام به الفاعلية القائم على النشاط  يوم وتاريخ أداء اللقاء
البحيرة شبراخيت الكبير ، لقانة الشيخ/محمد سيد داود  الثلاثاء7/2/2023م
3-  رحلات البرنامج التثقيفي للأطفال:
المديرية الإدارة اسم المكان أو المسجد الذي ستقام به الرحلة الطلابية القائم على النشاط يوم وتاريخ الرحلة
البحيرة رشيد مسجد زغلول – مسجد سيدي أبو النظر – متحف رشيد الشيخ/ أحمد رجب خليفة – مدير إدارة رشيد  الاثنين 13/2/2023م

القوافل الدعوية وزارة الأوقاف برنامج القوافل الدعوية مديرية أوقاف القاهرة جامع الأزهر شارع المعز مديرية أوقاف الإسكندرية

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