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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامى ربيعة يحتفل بفوز الأهلى على الزمالك

رامى ربيعة
رامى ربيعة

احتفل رامى ربيعة، لاعب النادي الأهلي بفوز فريق الأهلي علي نظيره الزمالك في مباراة أمس بثلاثة أهداف دون رد باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.


ونشر النجم التونسي صور له من احداث المبارة عبر حسابه علي موقع انستجرام، نالت إعجاب متابعيه.


أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك، وطالب  المدير الفني للأهلي من لاعبيه إغلاق ملف القمة والاستفادة من الدروس الكروية التى مرت بها المباراة .


وبدأ كولر وجهازه المعاون الترتيب والاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتى ستكون آخر محطة للمارد الأحمر في الدوري قبل السفر للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية.


ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021

 

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الدوري الممتاز النادي الأهلي رامي ربيعه الزمالك استاد القاهرة

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