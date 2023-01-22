تدريبات استشفائية لـ لاعبي الزمالك بمران اليوم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الأهلي بالأمس في الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش مران اليوم الأحد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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