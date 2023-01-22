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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات استشفائية لـ لاعبي الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الأهلي بالأمس في الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش مران اليوم الأحد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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