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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب بلاط "الانترلوك" بشارع الجلاء وتفرعاته في سمالوط بالمنيا

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط في المنيا، أعمال تركيب بلاط «انترلوك» بأحد متفرعات شارع الجلاء، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 وخطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع والأحياء.

 

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وأوضح أحمد راشد رئيس المركز، أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك شملت شارع الجلاء وتفريعاته، بداية من موقف المنيا وحتى شارع حسن حميدة(المطرانية)، وجميع المتفرعات من شارع بورسعيد حتى شارع سعد زغلول، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للانتهاء من كل الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى خطة المركز لرصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

المنيا الخطة الاستثمارية التنمية المحلية بلاط الانترلوك رفع كفاءة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شارع سعد زغلول

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