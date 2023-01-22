حياة كريمة فرع هيئة الإسعاف بالمنيا يتسلم 11 سيارة إسعاف جديدة مجهزة

أعلن فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة المنيا، عن وصول 11 سيارة إسعاف جديدة مجهزة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وحدات الإسعاف بكافة مراكز المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات، لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا، أن السيارات مجهزة على أحدث مستوي، بحيث يكون تمركزها في المشروعات التي انتهت بمركزي ملوي وأبوقرقاص، وقري المعصرة وارتكاز النصر واولاد مرجان، وكذلك مركز مغاغة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى.