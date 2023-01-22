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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق عاطل لفضيلة المفتي لاتهامه بقتل سائق توك توك

إحالة أوراق قاتل
إحالة أوراق قاتل لفضيلة المفتي

احالت محكمة جنايات المنيا- الدائرة الرابعة - في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد حسام رئيس المحكمة أوراق المتهم محمد. س. ر 32  سنة عاطل ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدام المتهم شنقا لقيامة بقتل ط. ج. ا 20 سنة سائق توك توك.

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وحددت هيئة المحكمة في جلستها اليوم جلسة دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم .

كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لقيامة في عام 2020 باستدراج المجني عليه وقتله والقاء جثة بمصرف المحيط بقصد سرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه ومحاولة اخفاء جريمته.

 

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