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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً جديداً لـ 3 قيادات تنفيذية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قراراً حمل رقم 122 لسنة 2023م، بتكليف محمد فوزي عبد العزيز بسيوني، مديراً لإدارة الاستثمار.

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كما تضمن القرار، تكليف الدكتورة عفاف مبروك محمود عاشور، مديراً لإدارة مشروعك، وأحمد محمد غريب العفيفي، مديراً لإدارة أملاك بيلا.

جاء هذا القرار عقب الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام ولمصلحة العمل.

القرار
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