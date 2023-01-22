عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الحوامدية ..شاهد

ابراهيم الشهابي،
ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية للوقوف علي معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وتابع نائب محافظ الجيزة أعمال التوسعة بشارع صلاح سالم بداية من شارع النزهة حتى شارع سعد زغلول وطريق مزلقان مني الأمير، بداية من طريق ١١ حتي آخر شارع سعد زغلول.
ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ وسرعه الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التوسعة تمهيدا لبدء أعمال الرصف مشددا علي المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.
رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، محمود عبد الحليم، رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

688 لجنة.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة السبت المقبل

نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وأعمال التطوير بأبوالنمرس|صور

محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء المدن والمراكز.. تعرف عليها

بسبب شيبس وسناكس..محافظ الجيزة يطمئن على حالة الأطفال المصابين باشتباه تسمم

تعليم الجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

فوز فريق تنس الطاولة بالجيزة ببطولة دوري المصالح الحكومية ..شاهد

مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات النقل للصف الأول الثانوى

WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.43 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.43 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.43 PM
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.43 PM
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (2)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (2)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (3)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (3)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (4)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (4)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (5)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (5)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (6)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM (6)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.44 PM
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.45 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.45 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.45 PM
WhatsApp Image 2023-01-22 at 8.38.45 PM
محافظ الجيزة مشروعات الرصف مدينة الحوامدية شارع صلاح سالم شارع سعد زغلول شركة مياه الشرب الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه بأزمة جديدة

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

تقارير: الأهلي يوجه أنظاره نحو صفقة كارثية

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

الأهلي يفقد جهود لاعب جديد أمام البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يكرم اللواء علاء بدران لتوليه منصب سكرتيراً عاماً لمحافظة أسيوط

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالصف ..شاهد

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق الأبيض والمنصورية بكرداسة

688 لجنة.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة السبت المقبل

نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وأعمال التطوير بأبوالنمرس|صور

محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء المدن والمراكز.. تعرف عليها

بسبب شيبس وسناكس..محافظ الجيزة يطمئن على حالة الأطفال المصابين باشتباه تسمم

تعليم الجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين أبناء «العليشات» بسوهاج

الوزير: أناشد الركاب الإحتفاظ بتذكرة القطار حتى الخروج من المحطة منعا لدفع غرامة

دبابة واحدة.. مقترح أمريكي لتشجيع ألمانيا على إرسال الليوبارد لأوكرانيا

النرويج : أوكرانيا في حاجة ماسة للدبابات حال تعرضها لهجوم كبير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الإستعلام عن العلاوات الخمس بالخطوات

زوجتها قاصر.. أم مكلومة تبكي وتعتذر لابنتها: حقك عليا شبشبك فوق دماغى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

طريقة عمل طاجن الكوارع بالطماطم فى الفرن

مبلغ صادم.. سعر خيالي لفستان منى زكي في حفل joy awards

خلت عيالها يروقوا البيت.. بلوجر تثير الجدل بطريقة فريدة لتربية الأطفال

فيديو

بيع قناة السويس ورفع سعر الخبز أبرز الشائعات.. أكاذيب واجهتها الحكومة خلال 2022

حكماء المسلمين ينتفض ضد حرق المصحف في السويد.. فيديوجراف

سم فئران.. الحقيقة الكاملة لوفاة صغيرين في البدرشين

يصل لـ 1050جنيها..التفاصيل الكاملة لمعاش الطفل|الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ