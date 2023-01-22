نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الحوامدية ..شاهد

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية للوقوف علي معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب محافظ الجيزة أعمال التوسعة بشارع صلاح سالم بداية من شارع النزهة حتى شارع سعد زغلول وطريق مزلقان مني الأمير، بداية من طريق ١١ حتي آخر شارع سعد زغلول.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ وسرعه الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التوسعة تمهيدا لبدء أعمال الرصف مشددا علي المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، محمود عبد الحليم، رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

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