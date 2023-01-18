محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء المدن والمراكز.. تعرف عليها

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرار بتكليف عدد من القيادات لشغل منصب رئيس وحدة محلية، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها.



وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف طه عبدالصادق فرج مبارك رئيساً لحى الهرم، ومحمود عبدالحليم ثابت سليمان رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، ومحمود أحمد فؤاد طه حافظ رئيساً لمركز ومدينة أطفيح، وعبدالله عبدالعظيم عبدالله نائباً لرئيس مدينة الجيزة.



ووجه محافظ الجيزة المكلفين الجدد بتكثيف العمل الميدانى والمتابعة وإتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين كل بنطاقه.