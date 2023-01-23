استشارى: اكتشاف الشخصية المسيطرة على الأبناء في مرحلة المراهقة ..ضرورة

قالت هدى سالم الاستشاري الأسري والتربوي، إن المشكلة الأولى التي تواجه الأباء والأمهات مع أطفالهم الكبار والصغار هي عدم الاستماع الى جميع المشاكل التي تواجههم سواء كانت مشاكل كبيرة أو صغيرة.

وأضافت "هدى سالم" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الاستخفاف بمشاعر الأبناء من أهم المشكلات في مرحلة المراهقة، مشيرة إلى أنه لابد من متابعة التغيرات السلوكية والعاطفية لدى الأبناء بداية من عمر 12 عام.

وتابعت هدى سالم، أن استكشاف الشخصية المسيطرة على الأبناء في مرحلة المراهقة أمر ضروري على الآباء والأمهات، موضحة أن إظهار المحبة وثقافة الامتنان والاعتذار أمور ضرورية في تعامل الأسرة مع المراهق.