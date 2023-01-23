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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى: اكتشاف الشخصية المسيطرة على الأبناء في مرحلة المراهقة ..ضرورة

هدى سالم
هدى سالم

قالت هدى سالم الاستشاري الأسري والتربوي، إن المشكلة الأولى التي تواجه الأباء والأمهات مع أطفالهم الكبار والصغار هي عدم الاستماع الى جميع المشاكل التي تواجههم سواء كانت مشاكل كبيرة أو صغيرة.

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وأضافت "هدى سالم" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء dmc"  المذاع على قناة "dmc"  الفضائية، أن الاستخفاف بمشاعر الأبناء من أهم المشكلات في مرحلة المراهقة، مشيرة إلى أنه لابد من متابعة التغيرات السلوكية والعاطفية لدى الأبناء بداية من عمر 12 عام.

وتابعت هدى سالم، أن استكشاف الشخصية المسيطرة على الأبناء في مرحلة المراهقة أمر ضروري على الآباء والأمهات، موضحة أن إظهار المحبة وثقافة الامتنان والاعتذار أمور ضرورية في تعامل الأسرة مع المراهق.

مرحلة المراهقة هدى سالم الآباء والأمهات قناة dmc الفضائية التغيرات السلوكية

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