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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملكة إسبانيا تثير الجدل.. ارتدت فستانا ظهرت به ابنتها المراهقة قبل عام

ملكة إسبانيا ترتدي
ملكة إسبانيا ترتدي نفس فستان ابنتها

أثارت ملكة إسبانيا الجدل في أحدث ظهور لها، إذ تعمدت ارتداء فستان باللون الأبيض كانت قد ارتدته ابنتها البالغة من العمر 15 عاما قبل فترة.

ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، ظهرت الملكة ليتزيا مرتدية نفس فستان ابنتها “إنفانتا صوفيا” البالغة من العمر 15 عامًا، لتفاجأ لعديد من المعجبين الملكيين عندما ظهرت مرتدية نفس الفستان الذي كانت ترتديه ابنتها.

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اختارت ملكة إسبانيا تراداء هذا الفستان، خلال استقبال الملكة ليتيتسيا (50 عاما) والملك فيليب (54 عاما)، أمس، الرئيس والسيدة الأولى لجمهورية باراجواي قبل مأدبة غداء في قصر زارزويلا في مدريد. وقبل الغداء ، التقت برئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية.

ملكة إسبانيا ترتدي نفس فستان ابنتها صوفيا

وارتدت الملكة ليتيزيا فستان كارولينا هيريرا الذي كانت إنفانتا صوفيا قد ارتدته بالفعل العام الماضي لتهنئة الفائزين في فندق “ريكونكيستا” خلال حفل توزيع جوائز 2021.

عن الفستان، هو فستان شيفون أبيض مطبوع من “كارولينا هيريرا” وبدا مذهلاً على الملكة وابنتها وكأنه لا يوجد فارق بينهما.

وفقًا لموقع مصمم الفستان فإن الفستان عبارة عن: “فستان شيفون حريري مطبوع بنقاط صغيرة متباينة ومزين برقبة دائرية ومغلق بأزرار في الخلف”.

بالإضافة إلى أنه يتسم بأكمام طويلة منفوخة مع ثنيات وأساور قميص، وتفاصيل مطوية على الصدر وتنورة بطول متوسط، ومزود أيضا بالبطانة الداخلية ويتم إغلاقه بسحاب غير مرئي على الجانب.

تضفي الأكمام الشفافة المنفوخة قليلاً مع الأكمام المميزة، مع الحزام المربوط من جانب واحد، شكلا مميزا، ولكن تم الانتهاء من بيع الفستان وأًبح سعره غير واضحا.

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