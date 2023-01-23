إزالة إشغالات 87 بائعا متجولا في حملة بشبين القناطر

شنت الأجهزة التنفيذية بشبين القناطر في القليوبية حملة لإزالة التعديات والمخالفات وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار رفع الإشغالات والمتابعة اليومية لجميع الأسواق.

وقال خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر قيام اداره الإشغالات وشرطه المرافق بشن حملة إشغالات علي شريط السكة الحديد ومنع الباعة الجائلين من التواجد علي شريط السكه الحديد والشوارع الرئيسيه والالتزام بمكان السوق.



وأشار إلى أن الحملة تمكنت من إزالة 73 بائع متجول، كما تم عمل حملة إشغالات وإزالة 25 بائع وفرش فاكهه كما تم المرور علي ميدان المحطة والطرق العامة بالمدينة، كما تم تحرير 9 محضر اشغال طريق وعدد3 محضر نظافة عامة وتم التحفظ علي المضبو بمخازن المجلس وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين وذالك بمعدات الحمله الميكانيكيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وجاري المتابعه المستمرة تسهيلا لحركة مرور المواطنين.