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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: مرور يومي على "أهلاً رمضان" لضمان توافر السلع وعدم المغالاة

جانب من الأفتتاح
جانب من الأفتتاح

افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ٣ معارض جديدة "أهلا رمضان" اليوم السبت فى طوخ والخانكة والقناطر الخيرية، وذلك لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين.

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وقال المحافظ، أن معارض وشوادر أهلاً رمضان ببعض مراكز المحافظة تأتى لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء المُدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض أهلاً رمضان بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، وذلك للتأكُد من توافر جميع السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

من جانبه قال عبدالله عيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه جارٍ العمل على فتح المزيد من المعارض بالمحافظة حتى تصل إلى 10 معارض في مختلف المدن والقرى بالمحافظة، مشيرا إلى التنسيق الدائم بين جميع الجهات لتوفير السلع داخل المعارض بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار مديرية التموين بالحملات المستمرة على المخابز ومنافذ البيع للرقابة على الأسواق ومنع احتكار أية سلعة عن المواطنين، وللتأكد من توافر كل السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، كما تم خلال الفترة السابقة بتحرير حوالى 2700 محضر متنوع.

فيما أعلنت محافظة القليوبية تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام (٠١٣٣٢١٢٤٤٧) / (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤)، وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة.

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القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية مديرية التموين مباحث التموين وزارة التموين

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