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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على قرارات موسكو.. إستونيا تطرد السفير الروسي

ردًا على قرارات موسكو..
ردًا على قرارات موسكو.. إستونيا تطرد السفير الروسي

أعلنت إستونيا اليوم الاثنين، طرد السفير الروسي لديها ردًا على إجراء مماثل قامت به موسكو اليوم.

وقررت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا في ظل دعوة الأخيرة ألمانيا إلى إرسال دباباتها الرئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "استدعاء سفير إستونيا إلى مقر الخارجية الروسية حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة له فيما يتعلق بإجراءات السلطات الإستونية".

وأضافت: "قررنا طرد السفير الإستوني من البلاد وتخفيض المستوى الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال".

وأمس الأحد، ، وجهت دول البلطيق لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، دعوة مشتركة إلى ألمانيا لإرسال دباباتها الرئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وقال وزير خارجية إستونيا عبر تويتر: "نحن، وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتزويد أوكرانيا الآن بدبابات ليوبارد"، مضيفًا: "هذا ضروري لوقف العدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا وإعادة السلام إلى أوروبا بسرعة. وألمانيا عليها مسؤولية خاصة في هذا الصدد باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة".

جاء هذا البيان بعد يوم من عدم توصل ألمانيا والحلفاء الغربيين إلى قرار بشأن ما إذا كانت برلين ستوافق على إرسال دباباتها من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا أو السماح للدول الأخرى التي تملكها فعل ذلك.

استونيا روسيا

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