تمهيد طريق دكم وأبو سلام بقرية فيديمين استجابة لمطلب حزب مستقبل وطن بالفيوم

تقدم عدد من المواطنين بمركز سنورس بطلبات خدمية اثناء اللقاء الجماهيرى بخدمة المواطنين، الذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سنورس اثناء فعالية طرق بلدنا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق الجارى تنفيذها بنطاق مركز سنورس وتمهيداً لإدراجها فى خطة الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2022 /2023.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي والخدمي لحزب مستقبل وطن وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، واشراف النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم، والنائب يوسف الشاذلي امين التنظيم وبرئاسة عمر النجار أمين الحزب بمركز سنورس، وحضور وهشام دكم ، أمين التنظيم بمركز سنورس، وأمناء وأعضاء الوحدات الحزبية بحزب مستقبل وطن بمركز سنورس ،وأمين اعلام المركز هانى البنا.

تمت الاستجابة لمطالب المواطنين من خلال مكتب خدمة المواطنين للطلب المقدم من امانة الحزب بسنورس، حيث تم تمهيد طريق دكم وابو سلام وجاب الله امتداداً الى طريق سنهور، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور احمد الانصاري، والمهندس محمود هاشم ،رئيس مجلس مدينة سنورس، وبحضور المحاسب محمود جلال، رئيس الوحدة المحلية بقرية فيديمين وعيد الحداد، رئيس قسم الاشغالات بالوحدة.

وقال "عمر النجار" أمين الحزب بمركز سنورس انه تم تقديم عدة طلبات من المواطنين فى حضور المهندس محمود هاشم رئيس مجلس مدينة سنورس، وتم الانتهاء من جزء منها، وخلال أيام يتم الانتهاء من باقى الطلبات، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يبحث دائماً وضع حلول لمشاكل المواطنين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه أهالي سنورس، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

وأكد "النجار" انه فى الفترة القادمة سوف يتم تحديد يوم فى كل قرية لمناقشة وحل المشاكل التى تواجه المواطنين لرفع المعاناة عنهم ،وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة من خلال المساهمة في حل مشاكل المواطنين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل علي تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.

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