الطب العلاجي بمطروح يطلق قافلة دعم لمستشفى النجيلة المركزي

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، انطلاق أعمال القافلة الطبية التي تضم العديد من التخصصات الطبية الأربعاء القادم لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وصرف العلاج المناسب والمجاني للمترددين مستشفى النجيلة .

وأضاف أن القافلة تضم تخصصات "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، والاسنان

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي أن القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأكد على أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الأشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة. وأشار إلى استمرار عمل فرق الدعم الطبي والعلاجي لمختلف مستشفيات المحافظة طبقا والاحتياج.