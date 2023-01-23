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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة كفر الشيخ: المرأة تبذل أقصى طاقتها برعاية الأسرة ويجب دعمها

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة حول التوعية الصحية للفتيات بمشاركة عضوات أندية الفتاة بمراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، تنفذها الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.
 

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حاضر الندوة الدكتور أشرف الجوهري، مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، كما تطرق إلى أهم المحاور الرئيسية التي تركزت حول البلوغ وسن المراهقة، التغيرات العمرية وتبعاتها، وكذا تنظيم الأسرة وآثاره الإيجابية، كما ألقى الضوء على ضرورة الفحص الدوري لتجنب التعرض لأمراض في المستقبل.
 

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أهمية الدعم المجتمعي للمرأة التي تبذل أقصى طاقتها في رعاية الأطفال والأسرة ومن هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية وعيها نحو الاهتمام بصحتها للقيام بدورها، وأثنى على التعاون بين مؤسستي الشباب والرياضة والصحة والسكان في جميع المبادرات الصحية وفي إطار تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة.


أقيمت الندوة بالمديرية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات وغادة راشد منسق أندية الفتاة بالمديرية.

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