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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفرق بين أعراض البرد العادي والشديد.. وأبرز الأطعمة لعلاجه

نزلات البرد
نزلات البرد

أعراض نزلات البرد 

أعراض نزلات البرد الشديد

أطعمة لعلاج نزلات البرد 

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أعراض نزلات البرد العادي

أعراض نزلات البرد أكثر اعتدالًا من الإنفلونزا وتظهر بشكل تدريجي، ولا تسبب نزلات البرد عادةً أي مضاعفات صحية، وتختفي في غضون أيام قليلة إلى بضعة أسابيع. 

 

تشمل أعراض نزلات البرد ما يلي:

زكام.
سيلان الأنف.
العطس.
السعال.
التهاب وحكة الحلق.
تعب خفيف

 

أعراض نزلات البرد الشديد

حمى معتدلة إلى مرتفعة.
قشعريرة.
التهاب الحلق.
سيلان الأنف.
انسداد الأنف.
آلام الجسم.
صداع.
إعياء وتعب شديد.
سعال جاف ومتقطع.
الغثيان والقيء وكذلك الإسهال (أكثر شيوعًا عند الأطفال).
أي أن أعراض البرد تكون أقل حدة، ولكنها تستمر لفترة أطول، بينما تختفي أعراض الإنفلونزا بشكل أسرع، ولكنها تكون أكثر شدة وقد تؤدي لمضاعفات خطيرة.

 

أطعمة لعلاج نزلات البرد 

كل شخص يمكن أن يصاب الزكام في فصل الشتاء.

في حين أن نزلات البرد أكثر شيوعًا في الشتاء، إلا أنه يمكنك الإصابة بها في أي وقت من العام لمحاربة البرد والسعال في الطقس البارد.

 

أطعمة خارقة لمحاربة البرد  

الثوم: للثوم خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومركب يسمى الأليسين يساعد في مكافحة الالتهابات.
حليب الكركم: غالبًا ما يستخدم الحليب الذهبي كعلاج منزلي لنزلات البرد. يمكن أن يساعد في بناء المناعة. يمكنك أيضًا إضافة الفلفل الأسود للعمل الفوري.

اللوز: اللوز غني بفيتامين هـ الذي يقوي جهاز المناعة. كما أنها تحتوي على الزنك ، وهو معدن مفيد أثناء نزلات البرد والسعال.

الليمون: يحتوي الليمون على فيتامين سي والبيوفلافونويدس. يقوم فيتامين سي بالكثير للحفاظ على صحة الجسم مع دعم جهاز المناعة.


البطاطا الحلوة: البطاطا الحلوة مصدر غني بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في علاج الإمساك وتحسين مناعتك ومن المعروف أنه يقلل الالتهاب.

 

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