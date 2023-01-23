عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم، بثلاث شكاوى إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، لسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه "بالقرد والكلب والصعلوك" وأنه "قليل الأدب" وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.. وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وقال الأهلي فى شكواه، أن الأمر يخالف كل المبادئ والقيم والقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.

وأضاف الأهلي فى شكواه: “الأمر يثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية”.

وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا "لناديه" أحد عناصر اللعبة.

وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم "‘سطوانات مدمجة" تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه. وكذلك بحق النادي الأهلي ومسئوليه.

الأهلي يستعين بشيكابالا لإسقاط عقوبة كهربا

ويدرس مسئولو النادي الأهلي، تقديم شكوى ضد شيكابالا لاعب نادي الزمالك بتعمده إجراء عملية الإحماء في الجزء الخاص للنادي الأهلي، إشارة لاستفزاز جماهير المارد الأحمر وتوجه اللاعب بعدها مباشرة لجماهير الزمالك.

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ورفضت إدارة الأهلي ترك لاعبها محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بعد التجاوزات التي حدثت ضده.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن أزمة فسخ كهربا لتعاقده السابق والعقوبة الموقعة عليه لم تكن تخص الأهلي ولكن الأن اللاعب موجود ومقيد علي قوة النادي.

وأضاف: “هو لاعب بـ الأهلي ومن الأن لن نسمح بأي تجاوز ضده، مثلما نطالبه بالإحترام والتركيز داخل الملعب يجب أن نحميه ولن نسكت وسنذهب إلي أقصي مدي”.