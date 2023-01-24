البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025، بتاريخ 10-3-2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .



وقد ورد للأكاديمية عدد 98 مقترح بحثي وقد تم تحكيم 86 مقترح بحثي منهم مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

للتعرف على المشروعات الفائزة من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/win/

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لاشتراك فى مجموعة من المشاريع البحثية فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم بين أكاديمية البحث العلمي والمعهد بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر وكأحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030، على أن يكون أخر موعد للتقدم هو 15 فبراير 2023

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات و التقديم

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-research-projects-2023/