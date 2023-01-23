مشاكل النجوم الأسرية|صفوة عانت من الاكتئاب بسبب طليقها.. منة عرفة تتعرض للخيانة

لم تكن الفنانة صفوة هي أولى الفنانات اللاتي كشفن عن مشاكلهن الأسرية، حيث سبقها عدد من النجوم الذين كشفوا وتحدثوا عن مشاكلهم الخاصة للجمهور.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي أبرز حالات الطلاق في الوسط الفني.

صفوة

أثارت الفنانة صفوة حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها التى صدرت منها فى لقاء تلفزيوني لها والذى أكدت فيه اصابتها بالاكتئاب قبل أن يتم طلاقها وذلك بسبب زوجها وطلقها ثلاث مرات.

كشفت الفنانة صفوة عن اصابتها بالاكتئاب وذلك بسبب أحد ازواجها وتسببت حالة الاكتئاب فى سقوط شعرها.

وقالت صفوة : "أنا اتطلقت من جوزي 3 مرات، مرتين لأسباب لا داعي لذكرها، وآخر طلقة جالي اكتئاب وشعري وقع وبقيت ألبس باروكة لدرجة أنه مكنش فيه شعر أركب فيه بنس الباروكة، وفي فيلم الرغبة كنت لابسة باروكة وناس كتبوا إني مش هشتغل تاني وبمر بفترة اكتئاب.

منة عرفة

كشفت الفنانة منة عرفة في برنامج the blind date show عن عدد علاقاتها وارتباطتها العاطفية وهم ثلاث مرات ما بين خطوبة وزواج .

وأوضحت منة عرفة أن السبب المشترك فى الانفصال تعرضها للخيانة.

ظهر محمود المهدي - طليق الفنانة منة عرفة - في عدة مقاطع فيديو، نشرها عبر ستوري حسابه على تطبيق انستجرام، في أول ظهور له بعد الحكم بحبسه عامًا لـ سبّه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا.

وظهر طليق منة عرفة في الفيديو، يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة، والأغنية الجديدة التي سوف يطرحها بعد أسبوعين، وكذلك فيلمه الفرصة المنتظر طرحه قريبًا.

وقال طليق منة عرفة، في الفيديو إن فيلمه الجديد لا يحتوي على قُبلات أو مشاهد ساخنة، معلقًا: «الفيلم مفيهوش بوس ولا مشاهد جريئة، وده اللي كنت بتحارب علشانه».

قام محمود المهدي - طليق منة عرفة - بحذف منشوره عن الذي تحدث فيه عن خيانة طليقته «بحسب ما قال عبر ستوري انستجرام»، وقام المهدي بكتابة منشور أخر بعدها.

وكتب طليق منة عرفة، في منشوره عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ».

وكان محمود المهدي - طليق منة عرفة - كتب منشور له عبر ستوري حسابه بتطبيق انستجرام، تحدث فيه عن كواليس الطلاق الذي حدث رسميا خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت عنه منة قبل ساعات.

وكتب طليق منة عرفة، في منشور عبر ستوري انستجرام: «تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها عشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان هي اللي كانت بتصرف عليها منه وبسبب اني٥ كنت رافضها تشتغل في المجال ده وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية وأخواتها وكل حاجة بالدليل».

وأضاف طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».

ضرة المطربة بوسي

المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. هكذا كان حديث السوشيال ميديا على الثنائي خلال الساعات الماضية، بعد عودة الأول لزوجته الأولى وأم أبناءه «منة محمد» ما جعل أنباء تتردد حول طلاق بوسي، لكنها ردت مؤخرا بعد صمت دام عدة ساعات.

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وبنتان.

وفاجأ هشام ربيع - زوج المطربة بوسي - زوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» بالعودة لها في يوم عيد ميلادها، الذي احتفلت به أمس أول الخميس تزامنا مع عقد القران.

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.

ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

زوجة شريف منير

هاجمت زوجة شريف منير بناتها في الفيديو قائلة:" رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري و صحتي وحبي و اهتمامي و ضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باصحابكم بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي!".

كتبت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!! بتمنالكم كل خير و صحة وان ربنا يهديكم في يوم من الأيام!!بس ربنا موجود و كبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة انه يرده ليه في يوم من الأيام!!!مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

ردت فريدة - ابنة الفنان شريف منير - على منشور والدتها - الفنانة لورا عماد - التي هاجمت فيها الأم، ابنتيها فريدة وكاميليا، بسبب ابتعادهما عن بعضهما.

وكتبت فريدة شريف منير، تعليقا على منشور والدتها لورا عماد، قائلة لها: «ليه بتعملي كدا؟ ليه بتخلي شكلنا كدا قدام الناس؟».

وحدث صدام ناري بين ابنة شريف منير، وأمها التي ردت على التعليق السابق ذكره قائلة: «انتوا بتموتوني كل يوم وانت عارفة كدة كويس ربنا يهديكي .. صحيح الزن على الودان أمر من السحر».

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تفاجئ الجمهور بتصريحات نارية من المطربة شيرين عبد الوهاب، ضد طليقها حسام حبيب وذلك خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي..

وردًا على سؤالها عن حبها لزوجها السابق، قالت شيرين :”حبيته عقربة مش لاقيه حتة تنام فيها، أنا متأذتش في حياتي من حد كده، ده إنسان قلبه أسود وفاضي، وبيغتاب كل الناس”.

وفجّرت الإعلامية لميس الحديدى مفاجأة جديدة بشأن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، من خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة ON E.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي: "الفنانة شيرين عبد الوهاب اتصلت بينا تانى وقالت إن لديها دلائل على كل ما قالته، ويمكن أن تثبته وأنها مُتحملة المسئولية القانونية عن كل ما قالته".

وأضافت الإعلامية لميس الحديدى: “وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها وكلت أحد كبار المحامين فى جنحة ضد حسام حبيب ودفعت مليون جنيه أتعاب للمحامى لتثبت ما قالته بالدلائل والمستندات”.

وعلق الفنان حسام حبيب على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى.

وقال حسام حبيب من خلال تسجيل صوتى عبر برنامج Et بالعربى :" هيكون فى اجراء قانونى وأنا عمرى ما دفعت عن نفسى وعمرى متكلمت وده كلام مرسل والكلام اللى هرد به كلام بالمستندات".

وأضاف حسام حبيب :"بحاول احافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم".

وتابع حسام حبيب :" هتكلم بحقائق تثبت ان الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها ..وهرد فى الاعلام كله بحقايق وقانونى".

طليقة سيد رجب

شنت كيكي نيلسيون الزوجة الثانية للفنان سيد رجب ، التي تحمل الجنسية الأمريكية هجوما عليه عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك .

وقالت كيكي نيلسيون زوجة سيد رجب الثانية: خلف الكواليس مع أبو العروسه … سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق ، في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، لكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به.

تابعت زوجة سيد رجب الثانية: منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شئ على مايرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من الدخول إلى مزرعتي وبيتي بها واتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر، واتفقنا كذلك أن يدفع لي نفقة شهرية مناسبة وأن يساعدني في الحصول على مسكن مناسب.

واستكملت الزوجة الثانية للفنان سيد رجب : بمرور الوقت ودون أسباب رفض سيد رجب التوقيع على الإتفاق ، في شهر يونيو- ودون مناقشة- تسلمت إخطار طلاق غيابي سلمه لي حارس العقار وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرماني من كافة حقوقي إلا إذا لجأت للقضاء للحصول على النفقة المقررة في هذا الشأن ( العدة والمتعة) والقضايا الأن بالمحاكم لشهور، وسيد طوال هذه الفترة يرفض التحدث معي ولم يصلني منه أي شيء منذ شهر أبريل الماضي.

وأضافت كيكي: كان سيد رجب يعمل بأحد المصانع عندما عرفته وفي عام ٢٠٠٢ استطعت شراء شقة من مدخراتي ومكافأة نهاية الخدمة من عمل. هذه الشقة مكان سكننا لمدة ١٥ عاما، ومن خلال شبكة معارفي وأصدقائي في الدوائر الفنية في مصر استطاع سيد رجب أن يبدأ مشواره الفني.

وأضافت: في عام ٢٠٠٩، عندما كان سيد يخطو خطواته الأولى، وإقترح شراء قطعة أرض بمنطقة دهشور من أموالي وقمت بالفعل بشرائها باسمه لأنني لست مصرية ،وقمت بالمساهمة في تكلفة بناء منزل بها، وتحملت ما يقرب من ٩٠% من تكلفة فرش وتجهيز المنزل ، كان هذا البيت في دهشور بالنسبة لي حلم يتحقق، وكنت أتواجد هناك بشكل منتظم، فأنا شاركت بالمسؤولة عن رعاية الحيوانات وتغذيتها والتعامل مع الطبيب البيطري عند الضرورة، والتعامل مع الحارس وعائلته وما إلى ذلك من شئون الجنينة وساهمت في تنمية المنطقة ولم يكن سيد موجودا على التواجد هناك حتى في أوقات الفراغ إلا أنه قام بشراء قطعة أرض صغيرة أخرى ملاصقة لأرضي وقمنا بإضافتها للأرض وحرر لي عقدي بيع بنصف الأرض فقط وإحتفظ بأصول عقود البيع معه ولأنه كان زوجي لم أطلب منه أصول العقود وتوقيع إستطعت الحصول على صور رسمية من أحكامها ولم أستلم أصول عقد البيع منه.

وتابعت: إنه أمر مثير للدهشة أن ينكر سيد رجب الآن أنني استثمرت أموالي الخاصة في بيت دهشور، وأن يمنعني ويحرمني من حقوقي في هذا البيت ليس لي أسرة في مصر أذهب إليها، ولم يتبقى لي أموال بعد أن أنفقت دخلي كاملا ومكافأة نهاية خدمتي من جهة عملي في هذه الزيجة، وبعد أن تحملت مصروفات تعليم ابن سيد رجب في أرقى المدارس بعد نقله من المدرسة الحكومية التي كان مسجلا بها وكان يصل عدد تلاميذ الفصل الواحد بها أكثر من ٦٠ تلميذا، ولم أكن أرغب في سرد هذه التفاصيل إلا أنه أجبرني على ذلك بعد إنكار كل هذه الأفعال التي قمت بها من أجله وأجل أولاده عن حب وعاطفة مع العلم أنني كنت متحملة مصروفات الحياة اليومية، والهدايا وطلبات كنت أعود بها بعد كل رحلة للولايات المتحدة.

وتابعت كيكي : لقد أخلصت جدا لهذه العلاقة وأصبحت مصر وطنا لي، وساعدت سيد كثيرا من خلال علاقاتي ولغتي وماحققه من نجاح. كنت دائما أبحث له بالإنجليزية، وأرى نفسي شريكة فيما وصل إليه عن فرص حقيقية وورش عمل مناسبة، وأقوم بترجمة الأعمال التي يشارك بها حتى يتم تقديمها في الخارج عن طريق المراسلات التي كنت أكتبها باللغة الإنجليزية.

وأصدر مكتب أميرة بهي الدين -المحامية الخاصة بالفنان سيد رجب- بيانا صحفيا للرد على طليقته الأمريكية، بعدما قالت الأخيرة، إن طليقها طردها من بيتها واستولى على حقوقها.

وقال بيان محامية سيد رجب: «راعنا ما نشر اليوم على الصفحة الشخصية بتطبيق الفيسبوك للسيدة كريتستينا نلسون ديفيس، مطلقة الفنان سيد رجب، من ادعاءات غير صحيحة، تمس الحياة الشخصية.. وهي إدعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع، كما راعنا اختيار المذكورة لعنوان مثير يحمل اسم: كواليس أبو العروسة.. بما تضمنه من إساءة للمسلسل، واستغلالا لنجاحه، ونجاح الفنان سيد رجب فيه؛ بعدما حظي بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره».

وأضاف البيان: «نؤكد مجددا أن كل ما ادعته مطلقة الفنان سيد رجب، بعيد عن الحقيقة، حيث توجد بينه وبينها خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية؛ بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها».

وتابعت: «وانطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة؛ فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته- رغم محاولاته الدؤوبة لحلها ودِّيًّا، وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها؛ تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء- إلا أنها رفضتها جميعا، بما لذلك من دلالات، لا مجال لتفسيرها هنا».

وذكرت في البيان: «في جميع الأحوال، يؤكد الفنان سيد رجب، امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية؛ حسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم.. ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر؛ يحمل تعمد الإساءة له، واستغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة، والإلتفاف الجماهيري حوله، وهو ما يجعله يحتفظ بكل حقوقه القانونية قِبَل مطلقته بخصوص ما تقدم».

طليقة أحمد الفيشاوي

في شهر فبراير الماضي، نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - تعليقًا عبر انستجرام لأحد المحامين المعترض على حكم تغليظ العقوبة على الرجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب.

واعترض طليقة أحمد الفيشاوي ، على رفض المحامي لتغليظ الحكم على الرجل المعتدي على ذوجته، ولمحت في تعليقها إلى أنها تعرضت للضرب من «الفيشاوي» قبل الطلاق.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي ، في تعليقها عبر انستجرام: «يعني حضرتك معترض علي تغليظ عقوبه ضرب الست بحجه ان مفيش (كشك يدافع عن الرجاله) !!! وان حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو انت مش عايش معانا والا ايه؟ مشوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ داحنا بنخاف نمشي في الشارع ..مش نتضرب بس..ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي انت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه».

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا ياسيدي الفاضل الغافل عما يجري...حرفيا فيه ستات كتيييييرررر اوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحي الصبح نجري علي اكل عيشنا واللي بتجري علي عيالها واللي اصلا شايله البيت اللي فيه (النطع) اللي بيضربها».

واستطردت طليقة أحمد الفيشاوي: «احنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجاله....احنا عاوزبن اشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا ...وليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي (النطع ) يتحبس عشان افتري وده مش طبيعي ومش مقبول..ربنا قضي بالحق وهو احكم الحاكمين!! بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغااافل».

وأضافت طليقة أحمد الفيشاوي: «علاقه الرجل بالمرأه علاقه تفاهم وتكامل،، ولم يجعلها علاقه تضاد وتصادم.......واذا حسيت نفسك هتضربها...اهجرها ..النصح ..التهديد ..الحرمان...الزجر... ولكن لا تضربها وكن مؤدب رحيم مش (نطع) ولو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها صدقني يا سيدي الفاضل الغافل انت مش هتعمل حاجه غير انك تحط وشك في الأرض».

مصطفى فهمي وفاتن موسى

وقبل عدة أشهر، أكدت المحامية سناء لحظي في تصريحات لـ صدى البلد انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام.

وأصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانا كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ "بلطجية"، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة- على حد قوله-.

وشدد "فهمي" في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وردا على ادعاءها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: "تدعي أني اخذت ملابسها واحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق".

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه- وذلك على حد قوله-.

وأضاف "فهمي": " لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى "الروشة" قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 مليون جنيه".

وتابع: "تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفاده من مكانتي الفنية".

وأشار إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: "صنت لها كرامتها وماء جهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونيه بانذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أومعنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها".

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.