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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا اللوزي: تعرضت وابنتي للتنمر والجمهور تولى الرد نيابة عني.. فيديو

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنّها تعرضت التنمر لمرات كثيرة بسبب ابنتها، موضحةً: "في أخر مرة قلت مش هرد، لكنني أشرت إلى التعليق السخيف وردّ الجمهور عليه، أشكر جمهوري الحبيب".

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وأضافت اللوزي، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنها تحاول أن ظهر لبناتها قوية، ولكن في بعض الأحيان تظهر أمامهن ضعيفة: «غلط ومينفعش إننا نقول للطفل متزعلش ولا تعيط أو تمر بلحظات صعبة، لازم نبين لهم إننا بشر".

وتابعت الفنانة: «يجب أن نتعامل مع مشكلات أطفالنا على أنها كبيرة، ويجب أن يرانا الأطفال ونحن نمر بمشاعر ومراحل مختلفة، حتى يعلم الأطفال بأن الضعف أمر طبيعي قد يتعرض لأي شخص».

وأكدت، أنها توصلت إلى أهمية تقسيم الوقت، ففي بعض فترات السنة لا تعمل مطلقا، مثل الفترة التي تأتي بعد موسم رمضان، وأحيانا في فصل الصيف، وبالتالي فإنها تحرص على قضاء الوقت مع أولادها وأصدقائها وعائلتها.

الفنانة يسرا اللوزى المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالي يسرا اللوزي أحدث ظهور

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