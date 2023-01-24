فئة 6 آلاف جنيه .. أفضل هاتف شبابي من أوبو

يبحث الكثيرون عن هواتف جيدة بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار، ويعد هاتف Oppo A76 واحدا من الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة أوبو والمخصصة للفئة الشبابية والمتوسطة مع معالج جيد للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى إمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية مع سعر مناسب.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A76 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف ، وأيضا يختلف السعر من متجر لآخر .

وجاء هاتف أوبو Oppo A76، بشاشة مقاومة للمياه والغبار عالية الدقة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع نوتش صغير في أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A76، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأزرق والأسود، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

ويعمل هاتف أوبو Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت.