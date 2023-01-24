أخبار الفن| سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه.. وذكرى ميلاد محمود الجندي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن سمسم شهاب، وأصالة، ومحمود الجندي، نرصد ملخصا لأبرزها فيما يلي::

طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة على موقع يوتيوب، بعنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، ألحان سمسم شهاب، توزيع مصطفى أبو رية، هندسة صوتية محمد جودة، وهي أغنية ذات طابع رومانسي.

تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء حفلًا جديدًا يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل، وذلك في كوكاكولا أرينا، بإمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة.

بدأت الفنانة الشابة فرح الزاهد، تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد "البطة الصفرا".



تزامنا مع عيد الحب.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية

يستعد الفنان رامي صبري، على إحياء حفلا غنائيا ضخماً، بأحد الفنادق الشهيرة في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2023.

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي والذي قدم أدوارا مهمة في تاريخ السينما والدراما.