عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه.. وذكرى ميلاد محمود الجندي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن سمسم شهاب، وأصالة، ومحمود الجندي، نرصد ملخصا لأبرزها فيما يلي::


بعد شائعة اعتزاله الفن.. سمسم شهاب يطرح أغنية جديدة على يوتيوب

طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة على موقع يوتيوب، بعنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، ألحان سمسم شهاب، توزيع مصطفى أبو رية، هندسة صوتية محمد جودة، وهي أغنية ذات طابع رومانسي.

 

أسعار تذاكر وموعد حفل أصالة في دبي .. تفاصيل

تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء حفلًا جديدًا يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل، وذلك في كوكاكولا أرينا، بإمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة.


فرح الزاهد تبدأ تصوير البطة الصفرا مع غادة عادل

بدأت الفنانة الشابة فرح الزاهد، تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد "البطة الصفرا".


تزامنا مع عيد الحب.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية

يستعد الفنان  رامي صبري، على إحياء حفلا غنائيا ضخماً، بأحد الفنادق الشهيرة في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2023.

 

في ذكرى ميلاد محمود الجندي.. تعرف على أبرز محطات حياته الفنية

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان  محمود الجندي والذي قدم أدوارا مهمة في تاريخ السينما والدراما.

 

سمسم شهاب أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

موضوعات متعلقة

تزامنا مع عيد الحب.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية

قد المسئولية.. مصطفى حجاج يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

10 فبراير.. تفاصيل حفل نانسي عجرم وماجد المهندس في الكويت

مهرجان أيام قرطاج الموسيقية يكرم سليم سحاب فى افتتاح دورته الثامنة

حمادة هلال لصدى البلد: أواصل تصوير المداح 3 والعرض في رمضان المقبل

بحبك وخايف.. تامر عاشور يروج لأحدث أغانيه |فيديو

طرح البوستر الدعائي لفيلم "الحب بتفاصيله"

أخبار الفن.. حقيقة القبض على عمرو راضي.. وعزاء والدة أحمد هارون

ترشيحاتنا

عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

أخبار التوك شو| موعد انخفاض سعر الدولار .. و«القومي للبحوث» من «سمن» منتشر بالأسواق

سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 24-1-2024

أخبار الفن| سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه.. وذكرى ميلاد محمود الجندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ