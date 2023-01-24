في ذكرى ميلاد محمود الجندي.. تعرف على أبرز محطات حياته الفنية

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي والذي قدم ادوارا هامة في تاريخ السينما والدراما.

ونرصد في هذا التقرير ابرز معلومات عنه

1ـولد محمود حسين الجندي، يوم 24 فبراير 1946م بأبو المطامير في محافظة البحيرة لأسرة تضم تسعة أبناء.

2ـ درس فى مدرسة فنية صناعية، وتخرج في قسم النسيج، عمل فى أحد المصانع، كما حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للسينما عام 1967م.

3ـتألق الجندي، في العديد من الأدوار بالسينما والمسرح والتليفزيون حيث تميز بخفه دمه وبشاشة ملامحه، كما أعتمد على امتلاكه قدرات صوتية مميزة لآداء أجمل المواويل والأغنياء في الكثير من أعماله.

4. من أبرز أعماله المسرحية: "عنترة- مولود الملك معروف- شكسبير فى العتبة- علشان خاطر عيونك- المليم باربعة- باحبك يا مجرم- البرنسيسة- إنها حقا عائلة محترمة- الرعب اللذيذ- طرائيعو".

5ـ من أشهر المسلسلات التلفزيونية التي شارك بها: "الخواجة عبد القادر- هارون الرشيد- الأدهم- دموع في عيون وقحة- في أيد أمينة- الدالي- حديث الصباح والمساء- الشهد والدموع- أبو العلا البشري- رقم مجهول- الأخت تريز".

6ـ كما قدم أيضا أفلامًا سينمائية متميزة، منها "ليلة البيبي دول- واحد من الناس- على جنب يا اسطى- التوت والنبوت- شمس الزناتي- ناجي العلي- موعد مع الذئاب- اللعب مع الكبار- شفيقة ومتولي- المليونير الصعلوك".

7. ـتزوج في بداية حياته من السيدة "ضحى حسن" التي أنجب منها ثلاثة بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001، إثر اندلاع حريق في منزلهما.

8. ـوفي عام 2003م تزوج من الفنانة عبلة كامل، ولكن انتهى زواجهما بالانفصال سريعًا ليتزوج بعد ذلك من إبنة الفنان جمال إسماعيل.