عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعة اعتزاله الفن.. سمسم شهاب يطرح أغنية جديدة على يوتيوب

سمسم شهاب
سمسم شهاب

طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة على موقع يوتيوب، بعنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، ألحان سمسم شهاب، توزيع مصطفى أبو رية، هندسة صوتية محمد جودة، وهي أغنية ذات طابع رومانسي.

وقد أثار شهاب البلبلة في الأيام القليلة الماضية بتضارب الأقاويل حول خبر اعتزاله الفن وتحريمه له، وهو الخبر الذي انتشر في عدة مواقع صحفية، في الوقت الذي تواجد فيه في موقع تصوير مسلسل "آخر الزمان"، وسجل تتر البداية والنهاية لهذا المسلسل.

وحسم شهاب الجدل ببيان صحفي يتلخص في كونه ليس برجل دين ليفتي في مثل هذا الأمر، وأنه حينما سيعتزل في المستقبل سيعتزل بكل هدوء ودون الغلط في أي شخص، كما أكد على احترامه وتقديره للفن الراقي الذي يرى أنه يرتقي بأذواق الشعوب ويكن له شخصيا كل الفضل في قربه من الجمهور الذي عرفه وأحبه.

كما أشار سمسم إلى أهمية دور الفن وخاصة الغناء في التعبير عن ثقافة وهوية المجتمعات، وأن مصر أنجبت العديد من عظماء الأغنية العربية مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ومحمد قنديل والعزبي.

يذكر أن طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة على موقع يوتيوب، بعنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، ألحان سمسم شهاب، توزيع مصطفى أبو رية، هندسة صوتية محمد جودة، وهي أغنية ذات طابع رومانسي.

وقد أثار شهاب البلبلة في الأيام القليلة الماضية بتضارب الأقاويل حول خبر اعتزاله الفن وتحريمه له، وهو الخبر الذي انتشر في عدة مواقع صحفية، في الوقت الذي تواجد فيه في موقع تصوير مسلسل "آخر الزمان"، وسجل تتر البداية والنهاية لهذا المسلسل.

وحسم شهاب الجدل ببيان صحفي يتلخص في كونه ليس برجل دين ليفتي في مثل هذا الأمر، وأنه حينما سيعتزل في المستقبل سيعتزل بكل هدوء ودون الغلط في أي شخص، كما أكد على احترامه وتقديره للفن الراقي الذي يرى أنه يرتقي بأذواق الشعوب ويكن له شخصيا كل الفضل في قربه من الجمهور الذي عرفه وأحبه.

كما أشار سمسم إلى أهمية دور الفن وخاصة الغناء في التعبير عن ثقافة وهوية المجتمعات، وأن مصر أنجبت العديد من عظماء الأغنيه العربية مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ومحمد قنديل والعزبي.

آخر أعمال سمسم 

يذكر أن آخر أعمال سمسم كانت أغنية "المسيطر "، من كلمات خالد العدوي، ألحان خالد سلطان، توزيع أشرف البرنس.

سمسم شهاب إطمن حبيبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

موضوعات متعلقة

ليلة القبض على ابتسام.. كواليس وأسرار سرقة مجوهرات دينا الشربيني بمنزلها

دوللي شاهين تنتهى من تسجيل أغنياتها الجديدة حكاية بنت وتطرحها قريبآ

سرقت مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي حزنا على حبس نجلتها

سرقت مجوهرات دينا الشربيني.. تفاصيل القبض على مساعدة منة فضالي بعد اختفائها

رفع الآذان وتكبيرات العيد في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

كشف اللغز في سيوة.. حقيقة القبض على البلوجر عمرو راضي بتهمة النصب

هربت من البودي جارد..تصرف غير متوقع من نانسي عجرم بحفل Joy awards

شبه إيمي.. حسن الرداد يكشف لأول مرة مواصفات ابنه فادي| شاهد

ترشيحاتنا

شوبير يكشف بديل علي معلول في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

يمتلك إكسسوارات ذهب مرصعة بالألماس.. حمام حليب وعسل يومي لطفل في بريطانيا

وكيل أوباما يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب

تعبان ولا زعلان.. شوبير: اختفاء مارك كلاتنبرج.. ومفاجآت كثيرة خلال أيام

أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

أعمال شهر رجب 2023 .. احرص فيه على 3 وتجنب أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفير 186 مليون دولار في 90 يوما.. خبير اقتصادي يقدم الحل المعجزة

الأسود والأبيض.. ليلى زاهر وشقيقتها تثيران الجدل في أحدث جلسة تصوير

تكميم ولا فوتوشوب.. ابنة ماجد المصري تثير تساؤلات الجمهور بعد ظهورها الأخير

تطبيق البطاقة البيضاء للمرة الأولى في ملاعب الكرة | تفاصيل

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ