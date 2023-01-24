بعد شائعة اعتزاله الفن.. سمسم شهاب يطرح أغنية جديدة على يوتيوب

طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة على موقع يوتيوب، بعنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، ألحان سمسم شهاب، توزيع مصطفى أبو رية، هندسة صوتية محمد جودة، وهي أغنية ذات طابع رومانسي.

وقد أثار شهاب البلبلة في الأيام القليلة الماضية بتضارب الأقاويل حول خبر اعتزاله الفن وتحريمه له، وهو الخبر الذي انتشر في عدة مواقع صحفية، في الوقت الذي تواجد فيه في موقع تصوير مسلسل "آخر الزمان"، وسجل تتر البداية والنهاية لهذا المسلسل.

وحسم شهاب الجدل ببيان صحفي يتلخص في كونه ليس برجل دين ليفتي في مثل هذا الأمر، وأنه حينما سيعتزل في المستقبل سيعتزل بكل هدوء ودون الغلط في أي شخص، كما أكد على احترامه وتقديره للفن الراقي الذي يرى أنه يرتقي بأذواق الشعوب ويكن له شخصيا كل الفضل في قربه من الجمهور الذي عرفه وأحبه.

كما أشار سمسم إلى أهمية دور الفن وخاصة الغناء في التعبير عن ثقافة وهوية المجتمعات، وأن مصر أنجبت العديد من عظماء الأغنية العربية مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ومحمد قنديل والعزبي.

يذكر أن طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة على موقع يوتيوب، بعنوان "اطمن حبيبي" من كلمات إسلام مطر، ألحان سمسم شهاب، توزيع مصطفى أبو رية، هندسة صوتية محمد جودة، وهي أغنية ذات طابع رومانسي.

وقد أثار شهاب البلبلة في الأيام القليلة الماضية بتضارب الأقاويل حول خبر اعتزاله الفن وتحريمه له، وهو الخبر الذي انتشر في عدة مواقع صحفية، في الوقت الذي تواجد فيه في موقع تصوير مسلسل "آخر الزمان"، وسجل تتر البداية والنهاية لهذا المسلسل.

وحسم شهاب الجدل ببيان صحفي يتلخص في كونه ليس برجل دين ليفتي في مثل هذا الأمر، وأنه حينما سيعتزل في المستقبل سيعتزل بكل هدوء ودون الغلط في أي شخص، كما أكد على احترامه وتقديره للفن الراقي الذي يرى أنه يرتقي بأذواق الشعوب ويكن له شخصيا كل الفضل في قربه من الجمهور الذي عرفه وأحبه.

كما أشار سمسم إلى أهمية دور الفن وخاصة الغناء في التعبير عن ثقافة وهوية المجتمعات، وأن مصر أنجبت العديد من عظماء الأغنيه العربية مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ومحمد قنديل والعزبي.

آخر أعمال سمسم

يذكر أن آخر أعمال سمسم كانت أغنية "المسيطر "، من كلمات خالد العدوي، ألحان خالد سلطان، توزيع أشرف البرنس.