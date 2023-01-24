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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسعار تذاكر وموعد حفل أصالة في دبي .. تفاصيل

اصالة
اصالة

تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء حفلًا جديدًا يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل، وذلك في كوكاكولا أرينا، بإمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة.

 

 

أسعار تذاكر حفل أصالة في دبي 

وتنوعت فئات تذاكر حفل أصالة في دبي، بين 7 فئات، على النحو الآتي: 

 

- الفئة الأولى بـ 54.73 دولار أي يعادل 1،634 جنيها.

 

- الفئة الثانية بـ 82.79 دولار أي يعادل 2،472 جنيها.

 

- الفئة الثالثة بـ 110.86 دولار أي يعادل 3،311 جنيها.

 

- الفئة الرابعة بـ 138.92 دولار أي يعادل 4،149 جنيها.

 

- الفئة الخامسة بـ 195.05 دولار أي يعادل 5،826 جنيها.

 

- الفئة السادسة بـ 350.82 دولار أي يعادل 10،479 جنيها.

 

- الفئة السابعة والأخيرة بـ 701.63 دولار أي يعادل 20،957 جنيها.

 

حصلت أصالة على جائزة أفضل أغنية عن عام 2022، بحفل توزيع جوائز joy Awards، الذي أقيم منذ يومين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما تنافس معها على تلك الجائزة الفنانة إليسا وسعد لمجرد عن أغنية من أول دقيقة، والفنانة نانسي عجرم عن أغنية صح صح، مطرب الراب ويجز عن أغنية البخت، وقالت أصالة بعد استلامها الجائزة: "هرحمكم من اللت والعجن وفيكم ما تصقفوا، ممكن أخد أفضل مصقفاتية، اتبسط بكل الجوائز، دائمًا متعودة من السعودية على التكريم شكرًا.. أبو ناصر".

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