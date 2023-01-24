فرح الزاهد تبدأ تصوير البطة الصفرا مع غادة عادل

بدأت الفنانة الشابة فرح الزاهد، تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد "البطة الصفرا".

ويضم فيلم «البطة الصفراء»، نخبة من أبرز الفنانين، منهم، غادة عادل، فرح زاهد، حسن أبو الروس كما يشارك نخبة من أبرز الفنانين ضيوف شرف، منهم، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومروة عامر.

ويذكر أن فرح الزاهد، شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2021، من خلال مسلسل الطاووس، وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا في العالم العربي.

وتدور أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين منهم، جمال سليمان، سميحة أيوب سهر الصايغ، فرح الزاهد، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.