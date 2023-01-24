للبنات| سيتروين c3 هاتشباك بـ 95 ألف جنيه.. صور

أنتجت سيارة سيتروين C3 عام 2002، وهي سيارة صغيرة من إنتاج سيتروين، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، واستبدلت بـ سيتروين ساكسو كطراز جديد، وهي حاليا في جيلها الثالث، حيث ظهر الجيل الثالث منها في عام 2016.

وانتشرت سيارة سيتروين C3 موديل 2003 في السوق المصري منذ إنتاجها بفضل ما تحمله من مميزات منها، تصميمها الشبابي، ومحركها القوي.

سيارة سيتروين C3 موديل 2003

سيارة سيتروين C3 موديل 2003

مواصفات سيارة سيتروين C3 موديل 2003

زودت سيارة سيتروين C3 بمحرك سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عام، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي كاوتش جديد، وبطارية جديدة مازالت في الضمان.

سيارة سيتروين C3 موديل 2003



تمتلك مقصورة سيارة سيتروين C3 العديد من التجهيزات منها، تكيف، وشاشة تعمل باللمس، ووسائد هوائية، ونظام مضاد للسرقة، وراديو ، ومدخل aux ، وبلوتوث، وفرش مقاعد من الجلد، وسنتر لوك، ويمكن اعادة ضبط المقاعد بشكل كهربائي، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ودرج تخزين مثبت بالتابلوه الأمامي، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وساعة ديجيتال تم تثبيتها في منتصف التابلوه الأمامي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة.

سيارة سيتروين C3 موديل 2003



تظهر سيارة سيتروين C3 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة سيتروين، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومساحة زجاج خلفية، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي الحقيبة الخلفية للسيارة، و4 جنوط للكاوتش.

سيارة سيتروين C3 موديل 2003

سعر سيارة سيتروين C3 موديل 2003

سيارة سيتروين C3 موديل 2003

تباع سيارة سيتروين C3 موديل 2003 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .