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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خالدون في تاريخ مصر.. رئيس شباب النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب  والرياضة بمجلس النواب ، وزير الداخلية ، وضباط وافراد الشرطة ، بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير .

وأكد الدكتور محمود حسين ، في تصريحات صحفية اليوم، ان ذكري احتفالات عيد الشرطة من الذكريات  العظيمة التي سجلت صفحة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصرى حيث ستظل تضحيات رجال الشرطة  دائماً وأبداً رمزاً للتضحية والفداء والعطاء.

واوضح ان شهداء الشرطة سيظلوا خالدين فى تاريخ مصر لما بذلوه وقدموه بدمائهم حفاظا على الوطن.

وتقدم رئيس لجنة الشباب  والرياضة بمجلس النواب بالتحية إلى أسر الشهداء وذويهم، داعيا الله أن يصبرهم على فراق أبنائهم وأن يعوضهم خيرا، متابعا :" تضحيات رجال  الشرطة سطرت اسمهم فى التاريخ بأحرف من نور".

واشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، في ظل التحديات التي أفرزتها الأحداث العالمية، لتتكامل هذه الجهود  مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار المجتمعي .

وطالب الشعب المصري  بمساندة الجهود والتضحيات  التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في حروبهم المستمرة خاصة تلك الحروب الموجهة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار في كل مكان

عيد الشرطة 25 يناير مجلس النواب الشرطة محمود حسين

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