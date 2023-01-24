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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"نجيب محفوظ.. في حضرة صاحب نوبل" ندوة ببيت السناري الأحد المقبل

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: نجيب محفوظ.. في حضرة صاحب نوبل، وذلك يوم الأحد 29 يناير، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يحاضر في الندوة دكتورة ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية، ودكتور أحمد القضابي الكاتب والناقد، والدكتور محمد عبد القادر الصحفي والناقد والمؤلف، ويدير اللقاء الشاعر أحمد زيدان.

تدور الندوة حول سيرة ومسيرة الأديب العالمي نجيب محفوظ، من حيث توضيح حياته وعالمه الروائي، وكذلك أهم أعماله التي عكست الحياة الاجتماعية وصورت معالم الحارة المصرية وشخصياتها الغنية. ويصاحب الندوة فقرة فنية وموسيقية.

تأتي هذه الندوة بمناسبة مرور ستة عشر عاما علي رحيل الكاتب الكبير نجيب محفوظ؛ أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وكذلك الاهتمام بالرواد الأوائل في الفنون المختلفة للمساعدة على نشر الوعي والثقافة، والحفاظ على التاريخ والتراث.

مكتبة الاسكندرية الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة الغوري للتراث نجيب محفوظ حضرة صاحب نوبل بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب

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