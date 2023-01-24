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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار المنازل.. زلزال قوي يضرب نيبال وسط ظروف جوية صعبة

انهيار المنازل في
انهيار المنازل في نيبال

انهارت ثلاثة منازل على الأقل بعد أن ضرب نيبال زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء.

ووقع مركز الزلزال على حدود مجلس قرية باجورا في جبال الهمالي ومجلس قرية تاجاكوت في هوملا.

ويجد رجال الإنقاذ والمسؤولون المحليون صعوبة في الحصول على معلومات  بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص وسائل الاتصال، حسب المعلومات.

وأشارت المعلومات إلى انهيار عدد قليل من المنازل في المنطقة بعد الزلزال، وتقدر الحصيلة الأولية عددها بـ 3 منازل.

وقال جوفيندا بهادور مالا رئيس مجلس قرية الهيمالي في تصريح صحفي: "بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج في المنطقة، لم نتمكن من إقامة اتصال مع مناطق أخرى. الهاتف لا يعمل".

وفي وقت سابق، غرد المركز الوطني لعلم الزلازل بأن "زلزال بقوة 5.8 ، حدث في 24-01-2023 ، خط العرض: 29.41 والطول: 81.68 ، العمق: 10 كم ، الموقع: نيبال".

وفي الأشهر القليلة الماضية، تعرضت نيبال لهزات أرضية متكررة. وفي 28 ديسمبر، ضرب زلزالان بقوة 4.7 و 5.3 درجة منطقة باجلونج النيبالية في الساعات الأولى، وفقًا للمركز الوطني لمراقبة الزلازل والبحوث (NEMRC) في نيبال. .

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