أهلها بيعيشوا أكثر من 100 عام.. ياترى إيه سر هذه القرية؟

كشفت دراسة حديثة أن عددا كبيرا من سكان قرية "أتشيارولي" جنوب إيطاليا، يتجاوزون سن المئة عام ويتمتعون بصحة جيدة بسبب اتباعهم نظاما غذائيا صحيا ونمط حياة نشيط.

عرض علماء من مختلف أنحاء العالم، في قرية إيتشيارولي، نتائج دراسة استغرقت عشر سنوات، أُجريت ضمن مبادرتي "تشيلينتو لنتائج الشيخوخة". وركزت هذه الدراسة بشكل خاص على السكان الذين تجاوزت أعمارهم المئة عام في هذه المنطقة.

وذكر تقرير لموقع "سايتك ديلي" أن سكان القرية يتمتعون بصحة ولياقة بدنية جيدة.

وأضاف أن العاملين الرئيسيين اللذين يساهمان في طول العمر هما النظام الغذائي ونمط الحياة.

حسب التقرير، يتبع 90% من المعمرين في القرية الإيطالية نظاما غذائيا متوسطيا، يتميز بالاستهلاك الكبير للفواكه والخضروات الطازجة و الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات و زيت الزيتون كمصدر رئيسي للدهون.

وأوضح التقرير أن زيت الزيتون المنتج في هذه المنطقة يحتوي على نسب منخفضة من الأحماض الدهنية والمركبات المرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب وتدهور وظائف الدماغ، مما يضيف بعدا آخر لفوائد هذا النظام الغذائي.



