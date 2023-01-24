نقل النواب توصي بفتح مزلقان البدرشين

عقدت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد ،اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن رفع كفاءة الطرق وإنشاء كباري لتسهيل حركة النقل والمواصلات وتبداها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق بشأن إعادة فتح مزلقاني البدرشين والمساندة بمدينة بالعياط بمحافظة الجيزة .

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وممثلي محافظة الجيزة وبحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، وممثلي وزارة الماليه ، وممثلي وزارة التخطيط .

وقال النائب نادر الخبيري مقدم طلب الإحاطة، أنه تم غلق مزلقان مدينة البدرشين ، وقام الأهالي بتقديم العديد من الاستغاثات للمسؤولين، حيث أن عدد سكان المدينة يتخطي نصف مليون مواطن ، وغلق المزلقان أدي إلى انقسام المدينة الي نصفين شرقي، وغربي.

وطالب النائب نادر الخبيري مقدم طلب الإحاطة، بفتح المزلقان لحين انتهاء الدراسات الخاصة بوزارة النقل وإيجاد حل بديل للمشكله القائمة ، موضحا أن الاهالي قاموا بعمل فتحات في سور السكة الحديد حتي يثني لهم عبور الطريق.

من جانبة قال النائب عماد الدرجلي، أن الأمر كان في البداية هو تطوير المزلقان لكن انقلب الأمر إلي غلق المزلقان مؤكدا ان غلق المزلقان الشرعي ادي الي عمل فتحات غير شرعيه لمرور المواطنين، مطالبا بحل عاجل للازمه التي يعيشها اهالي البدرشين والعياط.

وفي السياق ذاته قال النائب حسام عاشور ،أنه كان يجب أن يكون هناك تنسيق بين المحافظة ووزارة النقل وأعضاء مجلس النواب عن البدرشين والعياط لأنهم علي دراية كامله بمشاكل المنطقة لإيجاد افضل الحلول والوصول لحل يتناسب مع الجميع .

وانتقد النائب حسام عاشور عدم وجود تنسيق بين المحافظة والنواب، مما أدي الي عمل فتحات وممرات غير شرعيه تؤدي الي وفاة المواطنين اثناء عبور الطريق .

ومن جانبة قال د. إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، أن المواطن في جنوب الجيزة وشمالها علي رأس اهتمام المحافظة لافتا إلى أن معظم موازنه المحافظة ينفق علي القري والمراكز.

وأضاف الشهابي ، أن الدولة المصرية تستجيب لاحتياجات المواطنين في القري والريف والمراكز، ونحن في محافظة الجيزة نعمل علي مشاريع البنية التحتية من مشروعات المياة والصرف الصحي ، مؤكدا أن محافظة الجيزة تولي اهتمام خاص بالريف والقري في المحافظة .

ورات اللجنه بعد المناقشات ان غلق مزلقان البدرشين ادي الي،تواجد معابر مخالفة للقانون ادت لوقوع العديد من الحوادث وبالتالي وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بفتح مزلقان البدرشين نظرا للكثافه المرورية والتي تعتبر فوق الطاقة الاستعابيه للمزلقان .