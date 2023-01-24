عقره أسد..العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت بالشرقية

أنقذت العناية الإلهية طفلا من الموت عقب إصابته بعقر أسد أثناء تواجده بإستراحة بطريق السيد عبده نصر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى أبو كبير الطفل "رحيم.ا.ال" 9 سنوات مقيم مساكن العباسة بمركز فاقوس مصابا بجرح قطعى وجروح بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر تعرضه لعقره أسد، أثناء تواجده باستراحة غانم، على طريق السيد عبده نصر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.