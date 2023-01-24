عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقره أسد..العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنقذت العناية الإلهية طفلا من الموت عقب إصابته بعقر أسد أثناء تواجده بإستراحة بطريق السيد عبده نصر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى أبو كبير الطفل "رحيم.ا.ال" 9 سنوات مقيم مساكن العباسة بمركز فاقوس مصابا بجرح قطعى وجروح بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

ضبط 240 طن مركزات أعلاف وخامات مجهولة داخل مصنع في الشرقية.. صور

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر تعرضه لعقره أسد، أثناء تواجده باستراحة غانم، على طريق السيد عبده نصر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية النيابة العامة الأجهزة الامنية اجهزة الامن الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

فضيحة داخل ملعب المحلة|كيف أسقط زعيم الفلاحين الزمالك ومدربه في 15 دقيقة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بهذا القرار بعد ثنائية غزل المحلة

ترشيحاتنا

عاجل.. أحمد موسى يكشف مفاجأة في إقالة فيريرا وتعيين أسامه نبيه

الزمالك يعلن تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا وأمير مرتضي مشرفا على فريق الكرة

عاجل.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك

إعلام عبري يكشف عن انقلاب بنظام الحكم في إسرائيل .. تفاصيل

جوزي السبب.. تفاصيل التحقيق مع 35 متهما في قضية تهريب أدوية سرطان بالقاهرة

وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج.. اعرف طريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشر الليمون .. جربي طريقة عمل البودينج

لتجنب التشوهات.. الحوامل عليهن إجراء هذا الفحص 7 مرات

بداية من الخميس.. المفوضية الأوروبية تسمح بتناول الحشرات

اعرفها قبل ما تعملها .. مضاعفات عملية حصوات الكلى

فيديو

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ