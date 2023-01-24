كهربا بديلا .. تغييرات بالجملة فى تشكيل الأحمر أمام البنك الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود كهربا وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد الضاوي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وبيرسي تاو ومحمد فخري.