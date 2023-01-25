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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالحليم قنديل: 400 ألف فدان مزروعة داخل مشروع توشكي .. فيديو

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل

كشف الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل عن دلالات اختيار مشروع تطوير قرى توشكى كـ أفضل مشروع بيئي في العالم.

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وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال حواره التليفزيونى في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن مشروع توشكي بدأ عام 1997 ثم توقف بعد سنوات قصيرة ومن ثم عاد مرة أخرى لاستكماله عام 2017.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن تم التفكير في مشروع توشكي بسبب وجود السد العالي وبحيرة ناصر لأن يتم استخدام فوائض بحيرة ناصر في هذا المشروع، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من مشروع توشكي تتخطى الـ 400 ألف فدان من أصل 1.1 مليون فدان.

الوادى الجديد توشكى السد العالى برنامج المواجهة قناة إكسترا نيوز عبد الحليم قنديل

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