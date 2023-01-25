18 مشكلة صحية تهددك بـ تلف الأعصاب

تعد مشاكل الأعصاب من الأمور الصحية الشائعة جدا وهناك العديد من الأنواع والأسباب وبعضها ور اثي ويجب علاجها بشكل سريع قبل أن يحدث التلف

وتساعد معرفة أسباب التهاب وضعف الأعصاب فى علاجها بشكل صحيح وسريع ومنع تدهور الحالة لذا من المهم معرفة الأسباب والأمراض الأخرى التى تؤدي لهذه المشكلة

وبالرغم من أن مرض السكري هو السبب الأكثر شيوعًا لتلف والتهاب الأعصاب إلا أن هناك عدد كبير من المشكلات الصحية الأخرى التى يمكن أن تؤدي لنفس المشاكل

وعرض موقع “medlineplus” أهم الحالات الصحية الأخرى التي قد تسبب ضعف وتلف الأعصاب هي:

اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة

فشل كلوي مزمن خاصة إذا لم يتم الاهتمام بعلاجه بشكل صحيح

الالتهابات مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والقوباء المنطقية والتهاب الكبد سي

مستويات منخفضة من فيتامين ب 1 ، ب 6 ، ب 12 ، أو فيتامينات أخرى

مرض التمثيل الغذائي

التسمم بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص

ضعف تدفق الدم إلى الساقين

دوالي وضعف تدفق الدم

خمول الغدة الدرقية

اضطرابات نخاع العظام

الأورام تؤثر على الأعصاب

اضطرابات وراثية معينة

صدمة أو ضغط على العصب

تعاطي الكحول بكثرة على المدى الطويل

التسمم بالغراء والرصاص والزئبق والمذيبات

الأدوية التي تعالج الالتهابات والسرطان والنوبات وارتفاع ضغط الدم

الضغط على العصب ، مثل متلازمة النفق الرسغي

التعرض لدرجات الحرارة الباردة لفترة طويلة من الزمن

الضغط الناتج عن القوالب غير الملائمة أو الجبائر أو الدعامة أو العكازات

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