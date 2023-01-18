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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه إليها .. هذه العلامات تكشف إصابتك بـ الكبد

انتبه إليها .. هذه
انتبه إليها .. هذه العلامات تكشف إصابتك بـ الكبد

تعد أمراض الكبد من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأنها تؤثر على كفاءة عمل باقي أجهزة الجسم الأخرى بالإضافة إلى أن الأعراض القوية لاتظهر فى المراحل المبكرة .

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والكبد هو الجزء المسئول عن تنقية الجسم من السموم لذا من المهم الاعتناء به والحفاظ عليه للقيام بهذه المهمة الحيوية حيث أن هناك أمراض عديدة تصيبه بداية من الكبد الدهني إلى الالتهابات الفيروسية والفشل الكبدي 

وكلما كانت أعراض الكبد معروفة مسبقا كلما تمكن الشخص من اكتشافها سريعا ومن ثم علاجها قبل تدهور الحالة الصحية وحدوث أضرار كبيرة 
 

ويعد اليرقان من أشهر العلامات المعروفة للإصابة بأمراض الكبد وهو تحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر بسبب وجود الكثير من البيليروبين في الدم، ولكنه ليس العلامة الوحيدة .

اليرقان
اليرقان

ووفقا لموقع “clevelandclinic” قد تشمل الأعراض الأخرى لمشاكل الكبد ما يلي:

تراكم السوائل في منطقة البطن ( الاستسقاء ).
كدمات سهلة .
حكة في الجلد بدون سبب.
ضغط دم منخفض .
ألم في البطن .
تورم في الساقين أو الكاحلين .
الهزات (الاهتزاز).
ضعف أو فقدان التوازن أو إرهاق مستمر.
الارتباك أو فقدان الاتزان من علامات مشاكل الكبد 
 

الكبد منطقة البطن خلايا الدم الحمراء مشكلة في الكبد فقدان التوازن مشاكل الكبد تراكم السوائل حكة في الجلد

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