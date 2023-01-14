عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد| احذر

علامة في الأصابع
علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد |أحذر

الكبد هو أكبر عضو في الجسم يقع في الجزء الأيمن العلوي من البطن، أسفل الحجاب الحاجز وفوق معدتك، وهو مسؤول عن العديد من وظائف الجسم بما في ذلك إنتاج وإفراز الصفراء وإفراز البيليروبين والكوليسترول والهرمونات ، كما يساعد في تنشيط الإنزيمات،  علاوة على ذلك فهو يستقلب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات،  لذلك يمكن أن يؤدي مرض الكبد إلى الكثير من المضاعفات التي يمكن أن تعرقل العديد من هذه الوظائف أو جميعها، أسوأ جزء في الأمر هو أن الأعراض لا تحدث إلا بعد فوات الأوان.

txt

النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يحميك من مرض خطير| خلي بالك

txt

هل يجب تغيير معجون الأسنان كل فترة؟.. إجابة غير متوقعة

هناك أنواع مختلفة من أمراض الكبد ، ولكن معظم أمراض الكبد تتطور بطريقة مماثلة، يمكن تقسيم مراحل مرض الكبد إلى أربع مراحل:

الالتهاب: خلال المرحلة المبكرة من مرض الكبد ، يلتهب الكبد ويتورم، يحدث هذا بسبب استجابة الجسم الطبيعية للإصابة، في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي السموم الزائدة في الدم أيضًا إلى التهاب الكبد.

التليف: إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي التهاب الكبد إلى تندب العضو ، ويسمى أيضًا التليف.

تليف الكبد: يعتبر تليف الكبد حالة لا رجعة فيها حيث يكون تندب الكبد شديدًا، يتميز هذا بتنكس الخلايا ، والتهاب ، وسماكة ليفية للأنسجة.

الفشل الكبدي: الفشل الكبدي هو المرحلة النهائية أو أشد مراحل مرض الكبد، إنه عندما يتوقف الكبد عن العمل تمامًا في هذه المرحلة ، لا يمكن للكبد أن يشفى ، أو يمكن إصلاحه بمفرده أو بالعلاجات، وتصبح عملية زرع الكبد أمرًا بالغ الأهمية.

توجد علامة مشتركة واحدة في أصابعك

تحدث معظم أعراض الكبد فقط خلال المراحل الأكثر شدة مما يجعل الحالة مقلقة وخطيرة للغاية.

وفقًا للخبراء ، فإن إحدى العلامات الشائعة السائدة بين المرضى هي تشوهات الأظافر، في حين أن الأسباب المحددة لمثل هذه التغييرات في الأظافر غير معروفة ، إلا أن الأبحاث التي أجراها قسم الأمراض الجلدية بجامعة سوهاج تدعي أنها قد تكون نتيجة لانخفاض المناعة أو نقص الحديد أو فقر الدم أو الشيخوخة.

يقول الجسم الصحي ، "من المهم للأطباء أن يفهموا ويفحصوا بعناية الأظافر من أجل اللون والملمس والسمك والانحناء للوصول إلى تشخيص سريع ومبكر لمرضى الكبد".

يقترح قسم الأمراض الجلدية بجامعة سوهاج أن "تعجر الأصابع" هو علامة شائعة لأمراض الكبد المزمنة ، وخاصة تليف الكبد الصفراوي الأولي والتهاب الكبد المزمن النشط.

يُعرف أيضًا باسم أظافر تيري ، ويصفه الجسم الصحي بأنه شيء "يتحول فيه ثلثا صفيحة الظفر القريبة إلى مسحوق أبيض مع تعتيم زجاجي أرضي ، والذي قد يتطور في المرضى الذين يعانون من تليف الكبد المتقدم."

تشير النتائج المبكرة إلى أن تعجر الأظافر الناجم عن تليف الكبد ليس نتيجة لاضطرابات العظام ولكنه نتيجة لزيادة تدفق الدم المحيطي مع تمدد الأوردة في الإصبع.

وفقًا لدراسة مصرية عام 2010 ، تم الإبلاغ عن تغيرات في الأظافر في حوالي 68 بالمائة من مرضى الكبد.

وجدت دراسة أخرى أن ما مجموعه 80.5 في المائة من مرضى الكبد أظهروا تغيرات في الأظافر ، مما يمثل انتشارًا أعلى من ذلك الموجود في الأبحاث السابقة.

وبالمثل ، سجلت دراسة عام 2013 نُشرت في مجلة Evolution of Medical and Dental Sciences تغيرات في الأظافر في 72 بالمائة من عينات المرضى.

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد 

 أعراض تليف الكبد

قد يستغرق تطور تشمع الكبد عقودًا ويمكن أن تظهر الأعراض بترتيب عشوائي، وفقًا لخدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) ، تشمل بعض الأعراض ما يلي:

- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

- يتقيأ الدم

- حكة في الجلد

- بول داكن وبراز قطراني المظهر

- سهولة حدوث نزيف أو كدمات

- تورم الساقين (الوذمة) أو البطن (الاستسقاء) من تراكم السوائل

- فقدان الدافع الجنسي (الرغبة الجنسية)

كيف تمنع تطور تليف الكبد؟

على الرغم من عدم وجود علاج لتليف الكبد في الوقت الحالي ، إلا أن هناك طرقًا للتحكم في الأعراض وأي مضاعفات وإبطاء تقدمه ، كما تقول الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).

وفقًا لمايو كلينك ، يجب على مرضى تليف الكبد التوقف عن شرب الكحول أو التدخين، تنصح هيئة الصحة المرضى بتناول الأطعمة الصحية ، ويفضل الأطعمة منخفضة الصوديوم، علاوة على ذلك يجب على المرء تجنب أي نوع من أنواع العدوى أو استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بعناية.

المصدر: timesofindia

الكبد مرض الكبد مراحل مرض الكبد الفشل الكبدي أعراض تليف الكبد الحجاب الحاجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

الترحيل للمخالفين.. قرار عاجل من السعودية بشأن بعض الوافدين

حقيقة وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة الصرف

موضوعات متعلقة

النوم بين الساعة 10 و 11 مساءً يحميك من مرض خطير| خلي بالك

من غير لحمة وفراخ.. طريقة عمل فتة ورق العنب

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

طريقة عمل مكرونة بالرنجة .. أسهل الخطوات في البيت

نشرة المرأة والصحة..5 أبراج سناجل بمزاجهم.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت

هل يجب تغيير معجون الأسنان كل فترة؟.. إجابة غير متوقعة

في عيد ميلادها.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب فساتين درة.. شاهد

ترشيحاتنا

بورصة السيارات .. ارتفاع أسعار إيجل برو الجديدة

تجريم زواج القاصرات.. إيرين سعيد بصالون التنسيقية تطرح حولاً لمواجهة الزيادة السكانية

للفلاحين.. شروط الحصول على جرار من البنك الزراعي المصري

سلبها أعز ما تملك وراح يتجوز غيرها.. قاتل عريس كرداسة يروي دوافع جريمته

بعد اكتساح كرواتيا.. موعد مباراة مصر والمغرب في مونديال اليد

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد| احذر

دراسة: هذا النظام الغذائي يساعد المتزوجين على الإنجاب

الفراخ ولا السمك.. الأبحاث العلمية تكشف الأفضل لفقدان الوزن

بعد هجوم نارى عليها .. سعر غير متوقع لحذاء دنيا بطمة

فيديو

أحضان وقبلات.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شاهد

كلمات حزينة.. منشور مؤثر من شقيق وديع جورج وسوف

الناس فسرت الموضوع بطريقة غلط.. تفاصيل جديدة عن زيارة شيرين لـ فضل شاكر

رئيس الأركان أركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والمشروعات التنموية بشمال سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ