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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة للسيدات بشمال سيناء عن أهمية التطعيمات للوقاية من الأمراض المعدية

ندوة حول أهمية التطعيمات
ندوة حول أهمية التطعيمات للوقاية من الامراض

نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء،  ندوة  للسيدات المترددات على جلسة التطعيم بالوحدة الصحية بنخل  ، عن أهمية التطعيمات فى الوقاية من الأمراض المعدية،فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومديرية الأوقاف بشمال سيناء.

بناًء على توجيهات الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، والدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء  ،  والدكتور  حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي، ومحسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة نخل ، والدكتور محمود فتحى مدير الإدارة الصحية بنخل.

حضر الندوة  فضيلة الشيخ  محمود بدوى مدير إدارة أوقاف نخل ، والدكتور  أحمد جودة منصور طبيب الوحدة. 

وحاضر في الندوة محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بالإدارة   و محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة ..حيث تناولت الندوة أهمية التطعيمات فى الوقاية من الأمراض المعدية. ، وأهمية تطعيم الأطفال حديثى الولادة ضد مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى B فى خلال ٢٤ ساعة الأولى من الولادة. 


وركزت الندوة على  متابعة تطعيمات الأطفال الغير مقيدين.، والاستمرار فى إتباع قواعد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد وكافة الإجراءات الاحترازية. ، وكذلك أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا COVID-19.

 

المبادرات الرئاسية


كما  تم التأكيد علي  أهمية المشاركة فى المبادرات الرئاسية التى تقدمها الوحدات الصحية بالمجان ومنها مبادرة صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى. 


وتناول فضيلة الشيخ محمود بدوى الحديث عن آداب تناول الطعام والشراب وضرورة التحلى بتعاليم الدين فى المحافظة على صحة الإنسان.

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ورش عمل للسيدات بقري شمال سيناء في مجال التطريز وتصنيع الإكسسوارات

نخل السيدات التطعيمات الأمراض المعدية

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