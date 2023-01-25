وزيرة الثقافة: إصدارات بأسعار مخفضة لتشجيع زوار معرض الكتاب على القراءة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وهيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي من جناح دولة الإمارات العربية الشقيقة بعض الإصدارات التي تعكس عمق الروابط والثقافة الإماراتية المصرية، ونقل مسئولو جناح إمارة الشارقة تحيات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي المحب لمصر وللثقافة المصرية للرئيس وللحكومة المصرية، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء بتقديم الشكر والتقدير، كما تلقى مدبولي بعض الكتب التذكارية من الجناح الصومالي، والتي تعكس الروابط الصومالية المصرية، وفي جناح جامعة السلطان قابوس، تلقى رئيس الوزراء عددا من الإصدارات التي تعبر عن الحضارة العُمانية، كما استوقف رئيس الوزراء، أحد القائمين على جناح الناشرين العرب، وأهداه عددا من الكتب، وتمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة باتحاد الناشرين.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح عدد من المؤسسات الصحفية القومية، من بينها مؤسسة الأهرام، ودار المعارف، ودار التحرير، ودار أخبار اليوم، وغيرها، كما تفقد جناح وزارة الشباب والرياضة، واستمع لشرح حول دور الوزارة في تمكين الشباب وتمكين النشء والشباب.

إلى جانب ذلك، تفقد رئيس الوزراء جناح كل من هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، والجناح الخاص بمكتبة الإسكندرية، وكذا جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وفي أثناء تفقده جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شاهد مدبولي عددا من المؤشرات الاقتصادية عن طريق الشاشات التفاعلية، وشرح رئيس الجهاز عددا من تلك المؤشرات ، وفيما يخص جناح حلايب وشلاتين ، تم استعراض عدد من الصناعات اليدوية التي تعبر عن التراث المصري، وتفقد رئيس الوزراء أيضا جناح وزارة السياحة والآثار.

وبالنسبة لجناح وزارة التنمية المحلية، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية مبادرة "أيادي مصرية" والتي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى، موضحا أن المبادرة تتمثل في منصة أطلقتها الوازرة لدعم مشروعات الحرف اليدوية برعاية منظمة الغذاء العالمية، وهي منصة تجارة وتسويق إلكتروني لعرض وتسويق وبيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية المصرية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الأزهر الشريف، واستمع لعدد من القائمين على الجناح، ودور مؤسسة الأزهر في التنوير والتثقيف، ونشر الوعي الديني.

وخلال تجوله بأروقة المعرض، تعرف رئيس الوزراء على الأنشطة الثقافية والفكرية التي يقدمها المعرض هذا العام، حيث استعرضت الوزيرة جانباً من "البرنامج الثقافي" للمعرض، موضحة أنه سيتضمن نحو 500 فعالية مميزة تعبر عن شعار المعرض، "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، ليكون النشاط مُرسخًا لثقافة القراءة وجامعًا لجوانب الإبداع المصري، مضيفة أن "البرنامج المهني" لهذه الدورة، يشهد استحداث محاور جديدة تتوافق مع استراتيجيات الجمهورية الجديدة، أبرزها عقد مؤتمر حول الملكية الفكرية وحماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، والتي تهدف إلى ترسيخ دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية، كركيزة رئيسية لحماية الإبداع.

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على أبرز المبادرات المشاركة في الدورة الحالية للمعرض، حيث أكدت وزيرة الثقافة أن النسخة الحالية تشهد مشاركة المبادرة الوطنية "دويّ" لتمكين الفتيات التي ترعاها السيدة/ انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة لمشاركة كل من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة "ريحانة" بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن مشروع "وعي" مع دار الإفتاء المصرية لمواجهة التطرف، وإصدار 150 عنوانًا من مشروع "رؤية- رؤية للنشء" مع وزارة الأوقاف.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة باسم "الثقافة والفن للجميع"، لطرح إصدارات بأسعار مخفضة لتشجيع زوار المعرض على القراءة، مع منح الرحلات المدرسية والجامعية دخولاً مجانيًا، وتقديم تيسيرات لذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة خاصة تستهدف الأطفال والنشء، لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، في إطار اهتمام الدولة بتنمية مواهب الأطفال، وزيادة الوعي الثقافي لديهم، مع تطوير المنصة الرقمية للمعرض للتيسير على القراء والمثقفين من جمهور المعرض، والتوسع في خدمات التحول الرقمي.