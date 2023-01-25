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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. طلاب مدارس الغربية يحتفلون بأعياد الشرطة برفع صور شهداء الوطن

طلاب مدارس الغربية
طلاب مدارس الغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم  احتفالية عيد الشرطة الحادي والسبعين، والتي نظمتها المدرسة الرسمية الدولية بطنطا، بحضور محمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ونجلاء لطفي، مدير المدرسة الرسمية الدولية بطنطا، ونخبة من ضباط الجيش والشرطة من أولياء أمور الطلاب وجاء ذلك تزامناً مع عيد الشرطة المصرية.

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بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، وقدم أطفال المدرسة الدولية عروضاً فنية ورياضية وغنائية، احتفالاً بأعياد الشرطة المصرية الـ71، وقد أشاد وكيل الوزارة والسادة الحضور بالاحتفالية والعروض الفنية المقدمة من طلاب المدرسة.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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