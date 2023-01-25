عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين": دعوة السيسي للمشاركة في يوم الجمهورية الهندية له أبعاد إستراتيجية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، دعوة الهند للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الاحتفال بيومها الجمهورى، مؤكدا أن هذه الدعوة لها عدة دلالات أبرزها التأكيد على دور مصر المحوري بالساحة العالمية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن قمة الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعد انطلاقة حقيقية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والوصول بها إلى آفاق أرحب على كافة المستويات، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي للهند تبرز بكل تأكيد النجاح والطفرة التي حققتها الدولة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة، ومدى علاقتها المتينة بالهند كقوة اقتصادية وسياسية عالمية بارزة.


وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن زيارات الرئيس السيسي لمختلف الدول تستهدف تعزيز الروابط والعلاقات بمختلف أنواعها مع الدول الصديقة ومن ضمنها الهند، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقد المزيد من الاتفاقيات التي تخص الجانب الاقتصادي والاستثماري في هذه الزيارة.

وأشاد بخطوات الرئيس السيسي وتحركاته على المستوى الخارجي وجهوده الحثيثة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع شتى دول العالم، موضحا أن هناك حرصا من مصر والهند على تنمية وتطوير العلاقات في مرحلة يمر فيها النظام العالمي بمرحلة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية.

ولفت إلى أن اتجاه الرئيس السيسي إلى الهند ومن قبلها الصين وروسيا يؤكد أنه يستهدف تنويع العلاقات شرقا وغربا، مؤكدا أن الهدف من هذه الزيارات تعزيز الاقتصاد المصري والتنمية في الداخل بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ومن هنا تبرز أهمية هذه الزيارة في توقيتها ومخرجاتها في ظل الأزمات العالمية التي تتطلب التنسيق ومزيد من التعاون بين دولتين مهمتين على المستويين الاقتصادي والسياسي.

ونوه بأن العلاقات السياسية المصرية الهندية متميزة للغاية، لا سيما وأن الهند تقف في ظهر مصر في شتى القضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على إعداد علاقات متوازنة مع كافة التكتلات الاقتصادية مثل الهند وروسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يستهدف تنويع علاقات مصر لكي يكون لديها مرونة في مواجهة كافة التحديات، وإعداد علاقات اقتصادية متوازنة.

واختتم مؤكدا أن زيارة ومشاركة الرئيس السيسي للهند هدفها نقل التجارب التجارية والتعاون المتبادل في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، علاوة على حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستثمارات الهندية في مصر.

الرئيس السيسي رئيس الوزراء الأربعاء العلاقات الاستثمار الدولة المصرية الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

برلماني يكشف مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك تحمل الكثير|تعليق خالد الغندور علي إقالة فيريرا

صحة حديث «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ؟ داعية يكشف

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعترف بمساعدة الموساد في سرقة أرشيف إيران النووي

سنجتاح موسكو.. أوكرانيا توجهه تحذير شديد اللهجة لـ روسيا مع اشتعال الحرب

بعد الدبابات.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن إرسال مقاتلات وجنود لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

فيديو

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

تجرد من معاني الأبوة.. رجل يعتدي على طفلته وينشر صورها عبر النت بالبحيرة

يدمر الخصوبة.. تحذير من سمن منتشر بالأسواق| فيديو جراف

كواليس إقالة فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ