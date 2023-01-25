"المصريين": دعوة السيسي للمشاركة في يوم الجمهورية الهندية له أبعاد إستراتيجية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، دعوة الهند للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الاحتفال بيومها الجمهورى، مؤكدا أن هذه الدعوة لها عدة دلالات أبرزها التأكيد على دور مصر المحوري بالساحة العالمية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن قمة الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعد انطلاقة حقيقية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والوصول بها إلى آفاق أرحب على كافة المستويات، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي للهند تبرز بكل تأكيد النجاح والطفرة التي حققتها الدولة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة، ومدى علاقتها المتينة بالهند كقوة اقتصادية وسياسية عالمية بارزة.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن زيارات الرئيس السيسي لمختلف الدول تستهدف تعزيز الروابط والعلاقات بمختلف أنواعها مع الدول الصديقة ومن ضمنها الهند، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقد المزيد من الاتفاقيات التي تخص الجانب الاقتصادي والاستثماري في هذه الزيارة.

وأشاد بخطوات الرئيس السيسي وتحركاته على المستوى الخارجي وجهوده الحثيثة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع شتى دول العالم، موضحا أن هناك حرصا من مصر والهند على تنمية وتطوير العلاقات في مرحلة يمر فيها النظام العالمي بمرحلة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية.

ولفت إلى أن اتجاه الرئيس السيسي إلى الهند ومن قبلها الصين وروسيا يؤكد أنه يستهدف تنويع العلاقات شرقا وغربا، مؤكدا أن الهدف من هذه الزيارات تعزيز الاقتصاد المصري والتنمية في الداخل بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ومن هنا تبرز أهمية هذه الزيارة في توقيتها ومخرجاتها في ظل الأزمات العالمية التي تتطلب التنسيق ومزيد من التعاون بين دولتين مهمتين على المستويين الاقتصادي والسياسي.

ونوه بأن العلاقات السياسية المصرية الهندية متميزة للغاية، لا سيما وأن الهند تقف في ظهر مصر في شتى القضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على إعداد علاقات متوازنة مع كافة التكتلات الاقتصادية مثل الهند وروسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يستهدف تنويع علاقات مصر لكي يكون لديها مرونة في مواجهة كافة التحديات، وإعداد علاقات اقتصادية متوازنة.

واختتم مؤكدا أن زيارة ومشاركة الرئيس السيسي للهند هدفها نقل التجارب التجارية والتعاون المتبادل في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، علاوة على حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستثمارات الهندية في مصر.