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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تكشف موعد تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد-2

ألمانيا تكشف موعد
ألمانيا تكشف موعد تسليم أوكرانيا دبابات “ليوبارد-2”

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ستكون قادرة على منح أوكرانيا دبابات ليوبارد-2 في موعد لا يتجاوز ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال بيستوريوس: “لن يحدث هذا قبل ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأضاف وزير الدفاع الألماني أن ألمانيا تركز على ألا تصبح طرفًا في الصراع نفسه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الألمانية، بشكل رسمي أنها سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد وقت طويل من الجدال والمشادات بينها وبين أوكرانيا والولايات المتحدة على أرسال الدبابات.

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 وقالت الحكومة الألمانية، إن هدفنا تشكيل كتيبتين من دبابات ليوبارد في أوكرانيا بقوة 14 دبابة، لافتا أنها ستبدأ تدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد في ألمانيا قريبا جدا.

وأضافت الحكومة الألمانية، في تصريحات لها اليوم، أن دبابات ليوبارد 2 سيتم إرسالها لأوكرانيا عبر دول حليفة، كما سيتم توفير الصيانة والذخيرة لدبابات ليوبارد التي ستذهب لأوكرانيا.

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